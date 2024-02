सर्दियों में सोंठ का सेवन करने से शरीर को गर्माहट मिलती है। सोंठ में कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। सोंठ की तासीर गर्म होने की वजह से इसका उपयोग सर्दियों में ही किया जाता है। गर्म तासीर रखने वाली सोंठमें विटामिन ए, सी, फाइबर, कैल्शियम, पोटेशियम मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और फोलिक एसिड, फैटी एसिड जैसे कई पोषक तत्व मौजूद होते हैं। इसे आयुर्वेदिक गुणों के लिए भी जाना जाता है। सोंठ का इस्तेमाल सर्दी, जुकाम में भी बहुत फायदेमंद होता है। सर्दियों में सोंठ का सेवन लोग कई तरीकों से करते हैं। जिससे इसके फायदे मिल सके।

सोंठ में छुपे हैं कई फायदे, सर्दियों में इसके सेवन से मिलेंगे ढेर सारे लाभ There are many benefits hidden in dry ginger, consuming it in winter will give you many benefits in hindi

खांसी जुकाम में मिलेगा आराम (You will get relief from cough and cold) - सोंठ में एंटी इंफ्लामेटरी गुण मौजूद होते हैं, जिसके चलते सर्दी और जुकाम में आराम मिलता है। सोंठ का सेवन आप सर्दी जुकाम में चाय में मिलाकर कर सकते हैं। या फिर इसका सेवन शहद में मिलाकर भी किया जा सकता है।

वेटलॉस के लिए (For weightloss) - अगर आप सोंठ का सेवन करते हैं, तो ये वेटलॉस में भी फायदेमंद होता है। दरअसल इसमें जिंजरोल नाम का पोषक तत्व मौजूद होता है जो वेट को मेंटन करेने में मददगार साबित होता है। यही नहीं इससे लिपिड प्रोफाइल भी कंट्रोल होता है।

इम्यून सिस्टम की मजबूती बनाए - सोंठ के सेवन से इम्यूनिटी को मजबूत रखने में मदद मिलती है। सर्दियों में अक्सर लोगों की इम्युनिटी कम हो जाती है जिसके चलते बार बार लोग बीमार पड़ने लगते हैं। लेकिन अगर आप सर्दियों में सोंठ का सेवन करते हैं, तो आप बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।