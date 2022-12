आपने यदि स्वस्थ खाने और वजन कम करने का फैसला किया है और पूरे सप्ताह के लिए भोजन योजना बनाकर शुरू कर दिया है। लेकिन जैसे-जैसे दोपहर के भोजन, दोपहर के भोजन या रात के खाने का समय शुरू होता है, आप एक अतृप्त भूख महसूस करना शुरू कर देते हैं, और खाने की लालसा शुरू हो जाती है। ऐसे में आप अकसर अपनी डाइट से हट कर कुछ भी खाना शुरू कर देते हैं। इसे ओवरईटिंग कहते हैं। यहां कुछ कारण दिए गए हैं जिनसे आप जान सकते हैं क्या हैं आपकी ओवरईटिंग की वजह। जानने के लिए लेख को अंत तक पढ़ें।

ये 5 कारण हो सकते हैं आपकी Overeating के पीछे - These 5 Reasons Can Be Behind Your Overeating In Hindi

1. अपने आहार में प्रोटीन की कमी (Lacking Protein In Your Diet)

इष्टतम प्रोटीन का सेवन आपके समग्र स्वास्थ्य और कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। प्रोटीन आपके चयापचय को बढ़ावा दे सकता है, भूख कम कर सकता है, स्वस्थ रक्त शर्करा संतुलन का समर्थन कर सकता है और थर्मोजेनेसिस (thermogenesis) को प्रेरित कर सकता है। शोध से पता चला है कि अपने आहार का 25% प्रोटीन खाने से लालसा कम होती है, देर रात का खाना कम होता है और अधिक भोजन की इच्छा कम होती है।

2. अपने आहार में फाइबर की कमी (Lacking Fiber In Your Diet)

फाइबर आपके स्वास्थ्य में एक आवश्यक भूमिका निभाता है। प्रत्येक भोजन के साथ भरपूर मात्रा में फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ खाने का लक्ष्य रखें। फाइबर का इष्टतम सेवन आपकी तृप्ति को बढ़ाने में मदद करेगा, पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण में सहायता करेगा और ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देगा। फाइबर से भरपूर खाद्य पदार्थ शॉर्ट-चेन फैटी एसिड का उत्पादन करने और प्रतिरक्षा प्रणाली के कार्य को बढ़ावा देने के लिए स्वस्थ गट (gut) बैक्टीरिया को खिलाने में मदद करते हैं।

3. पुराना तनाव (Chronic Stress)

पुराना तनाव आपके चयापचय को कम कर सकता है और आपके पाचन और पोषक तत्वों के अवशोषण को खराब कर सकता है। शोध अध्ययनों से पता चलता है कि पुराना तनाव मीठे, परिष्कृत और उच्च कार्बोहाइड्रेट वाले खाद्य पदार्थों के लिए आपकी लालसा को बढ़ा सकता है जो आपके मेसोलिम्बिक डोपामाइन सिस्टम को प्रभावित करता है, जिसे हमारा "रिवॉर्ड पाथवे" भी कहा जाता है।

जब आप लंबे समय से तनावग्रस्त होते हैं, तो आपका हाइपोथैलेमस पिट्यूटरी एड्रेनल एक्सिस (HPA Axis) लगातार सक्रिय होता है, जिससे कोर्टिसोल (तनाव हार्मोन) बढ़ जाता है, जिससे भोजन की इच्छा बढ़ जाती है। इसके अलावा, पुराने तनाव से भी उच्च रक्त शर्करा हो सकता है। इसलिए, जब आप लंबे समय से तनावग्रस्त होते हैं, तो अत्यधिक प्रसंस्कृत खाद्य पदार्थों के लिए तरसना आम बात है, जो तनाव का मुकाबला करने वाला तंत्र बन जाता है।

4. खराब नींद होना (Poor Sleep)

नींद हमारे स्वास्थ्य और समग्र कल्याण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेज़-तर्रार जीवनशैली और पुराने तनाव के कारण नींद खराब हो सकती है। अध्ययन से पता चलता है कि लंबे समय तक नींद की कमी से इंसुलिन (insulin) और कोर्टिसोल (cortisol) में वृद्धि हो सकती है, जो आगे चलकर अधिक खाने में योगदान देता है। क्या आपने कभी रात की खराब नींद के बाद अधिक चिड़चिड़ापन और मीठा खाने की लालसा देखी है? नींद के दौरान आपका शरीर इंसुलिन के प्रति अधिक संवेदनशील हो जाता है। उदाहरण के लिए, केवल एक रात की नींद की कमी से ग्लूकोज को संभालने की आपकी क्षमता में 40% की कमी आती है।

इसके अलावा, जब आप अच्छी तरह से नहीं सोते हैं, तो आपका शरीर घ्रेलिन नामक भूख हार्मोन का अधिक उत्पादन करता है और लेप्टिन, हमारे तृप्ति हार्मोन के उत्पादन को कम करता है। लेप्टिन हमारे दिमाग को बताता है कि हमें कब खाना बंद करना है और घ्रेलिन हमारी भूख बढ़ाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नींद की कमी आपके नाजुक हार्मोन संतुलन में कई नकारात्मक परिवर्तन पैदा कर सकती है जो अधिक खाने में योगदान देती है। लेप्टिन (Leptin) हमारे दिमाग को बताता है कि हमें कब खाना बंद करना है और घ्रेलिन हमारी भूख बढ़ाता है। इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि नींद की कमी आपके नाजुक हार्मोन संतुलन में कई नकारात्मक परिवर्तन पैदा कर सकती है जो अधिक खाने में योगदान देती है।

5. अपने आहार के साथ बहुत सख्त (Too Strict with Your Diet)

स्वस्थ भोजन करना बहुत महत्वपूर्ण है और मैं वजन कम करने और इसे बनाए रखने की आपकी इच्छा की सराहना करता हूं। हालांकि, ग्राहकों द्वारा की जाने वाली सबसे बड़ी गलती अत्यधिक प्रतिबंधित आहार में शामिल होना है, या अक्सर एक चरम आहार से दूसरे में कूदना, और/या जादुई इलाज की तलाश में विभिन्न वजन घटाने की गोलियों की कोशिश करना है।

आप कुछ वजन भी कम कर सकते हैं, लेकिन अपने खाने के साथ बहुत अधिक प्रतिबंधात्मक होना अक्सर लंबे समय में उल्टा पड़ जाता है क्योंकि लंबे समय तक टिके रहना मुश्किल होता है। अत्यधिक प्रतिबंधात्मक आहार थोड़े समय के लिए बनाए रखने योग्य होते हैं, लेकिन फिर भोजन के साथ अस्वास्थ्यकर संबंध, जुनूनी सोच या पुरानी कैलोरी ट्रैकिंग हो सकती है। एक ही समय में बहुत से खाद्य पदार्थों को प्रतिबंधित करने से विशिष्ट खाद्य पदार्थों के लिए बेकाबू इच्छाएं हो सकती हैं और अंत में अधिक खा सकते हैं।

मैं आपको प्रोत्साहित करता हूं कि आप प्रतिदिन छोटे-छोटे, स्वस्थ बदलाव करना शुरू करें और पुराने प्रतिबंधों को रोकने के लिए स्वस्थ आदतों को लागू करें। इसके जरिए आप अपना वजन कम कर सकते हैं और उसे मेंटेन कर सकते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें।

