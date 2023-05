नाख़ून चबाने की आदत से होते हैं ये 6 नुकसान

नाखून चबाना (biting nails) एक आम आदत है जो बहुत से लोग अक्सर अनजाने में करते हैं। हालांकि यह हानिरहित लग सकता है, नाखून काटने से व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस लेख में हम नाखून चबाने की आदत से होने वाले कुछ नुकसानों के बारे में चर्चा करेंगे।

नाख़ून चबाने की आदत से होते हैं ये 6 नुकसान (These 6 Disadvantages Are Caused By The Habit Of Biting Nails In Hindi)

नाखूनों और क्यूटिकल्स को नुकसान

नाखून चबाने से नाखूनों और क्यूटिकल्स को नुकसान पहुंचता है। लगातार काटने से नाखून कमजोर और भंगुर हो सकते हैं, जिससे छिलना और टूटना हो सकता है। इससे क्यूटिकल्स में सूजन और दर्द भी हो सकता है।

संक्रमण का खतरा बढ़ गया

जब कोई व्यक्ति अपने नाखूनों को चबाता है, तो वे अपने हाथों और मुंह से बैक्टीरिया और कीटाणुओं को अपने शरीर में पेश कर रहे होते हैं। इससे संक्रमण का खतरा बढ़ सकता है, खासकर अगर व्यक्ति के नाखूनों के आसपास कोई कट या घाव हो।

दंत समस्याएं

नाखून चबाने से समय के साथ दांतों की समस्या हो सकती है। इससे दांत अपनी जगह से हट सकते हैं या गलत दिशा में जा सकते हैं, और यहां तक कि दांत टूटने या चिपटने का कारण भी बन सकते हैं।

सामाजिक कलंक

नाखून चबाना अक्सर घबराहट की आदत या चिंता के संकेत के रूप में देखा जाता है। यह सामाजिक कलंक का कारण बन सकता है, क्योंकि अन्य लोग उस व्यक्ति को घबराहट या चिंता के रूप में देख सकते हैं, भले ही ऐसा न हो।

मनोवैज्ञानिक प्रभाव

नाखून चबाने का व्यक्ति पर मनोवैज्ञानिक प्रभाव भी पड़ सकता है। यह शर्म और शर्मिंदगी की भावना पैदा कर सकता है, और चिंता और अन्य मानसिक स्वास्थ्य स्थितियों के विकास में भी योगदान दे सकता है।

दैनिक गतिविधियों में बाधा डालता है

नाखून चबाने से व्यक्ति की दैनिक गतिविधियों में बाधा आ सकती है, खासकर अगर आदत गंभीर हो जाए। यह उन कार्यों को करना कठिन बना सकता है जिनमें ठीक मोटर कौशल की आवश्यकता होती है, जैसे टाइपिंग या संगीत वाद्ययंत्र बजाना।

कुल मिलाकर, नाखून चबाना एक ऐसी आदत है जिसके व्यक्ति के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर कई नकारात्मक परिणाम हो सकते हैं। इस आदत के नकारात्मक प्रभावों को पहचानना और इसे दूर करने के लिए कदम उठाना महत्वपूर्ण है। इसमें पेशेवर सहायता प्राप्त करना या स्व-सहायता रणनीतियों का उपयोग करना शामिल हो सकता है जैसे नाखूनों को छंटनी और काटने से रोकने के लिए दस्ताने पहनना।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

