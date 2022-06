गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खाएं ये 6 फूड्स - Garmi me dehydration se bachne ke liye khye ye 6 foods

These 6 foods to avoid dehydration in Summer: गर्मी के मौसम में सेहत का खास ख्याल रखना होता है। तेज धूप के चलते कई सारी समस्याओं के होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। इस चिलचिलाती गर्मी में डिहाइड्रेशन का खतरा अधिक रहता है। बॉडी को एक्टिव रखने के लिए हेल्दी डाइट का सेवन जरूरी होता है। खासकर उन पदार्थों का जिनसे शरीर को भरपूर मात्रा में पानी मिले। इसके साथ ही पानी का भी खूब सेवन करना चाहिए। क्योंकि, पसीने के चलते गर्मी में शरीर से पानी निकल जाता है। जिसके चलते डिहाइड्रेशन की परेशानी हो सकती है।

गर्मी में डिहाइड्रेशन से बचने के लिए खाएं ये 6 फूड्स

नींबू पानी(lemonade)

गर्मियों के आते ही लोग नींबू पानी (Lemon Water to avoid Dehydration) का सेवन करना शुरू कर देते हैं। डिहाइड्रेशन से बचने के लिए ये सबसे बेस्ट उपाय है। सिर्फ एक ग्लास नींबू पानी आपकी गर्मी के साथ ही थकावट को भी दूर कर सकता है।

छाछ और लस्सी(Buttermilk and Lassi)

गर्मी के मौसम में ठंडी चीजों का सेवन अधिक करने के लिए कहा जाता है। छाछ और लस्सी (Buttermilk and Lassi benefits) भी उनमें से एक हैं जो शरीर को ठंडा पहुंचाने का काम करते हैं। छाछ और लस्सी के सेवन से डिहाइड्रेशन की समस्या से बचे रहेंगे।

नारियल पानी(coconut water)

नारियल पानी सेहत के लिए काफी फायदेमंद माना गया है। इसमें कई सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी बॉडी के लिए लाभकारी हैं। नारियल पानी (coconut water benefits in summer) पेट की हर बीमारी से बचाने के साथ ही शरीर को ठंडा रखने में मदद करता है। इससे आप डिहाइड्रेशन की समस्या से बचे रहेंगे।

तरबूज़(Watermelon)

गर्मियों में कई सारे फल ऐसे होते हैं जिनमें पानी की मात्रा भरपूर होती है। तरबूज (Eat Watermelon in Summer) में भी 90 प्रतिशत पानी होता है। जो हमारे शरीर के साथ ही त्वचा को भी हाइड्रेट रखने में मदद करता है।

हरी सब्जियां(green vegetables)

चाहे गर्मी का मौसम हो या कोई भी हरमें हरी सब्जियों (Hari Sabjiyo ke sevan se sharir me nahi hogi pani ki kami) का सेवन करना फायदेमंद होता है। लेकिन, गर्मी में इनके सेवन से शरीर ठंडा रहता है और साथ ही पानी की कमी नहीं होती है।

खीरा(Cucumber)

गर्मियों में खीरा (Cucumber Benefits) का सेवन करने से शरीर में पानी का लेवल बना रहता है। इससे डिहाइड्रेशन नहीं होता है। साथ ही खीरा त्वचा और बालों को भी खूबसूरत बनाने में मदद करता है। इसके अलावा ये शरीर से टॉक्सिन्स को बाहर निकालता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

