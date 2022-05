बेंच प्रेस एक्सरसाइज करने से मिलेंगे ये 5 फायदे- bench press exercise karne se milenge ye 5 fayde

These benefits of doing bench press exercise in hindi: जब हम व्यायाम को अपनाते हैं तो यह हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद होता है। इससे हमारा पूरा शरीर मजबूत होता है, हम फिट रहते हैं और साथ ही कई सारी बीमारियों से दूरी बनी रहती है। लेकिन, सही समय पर सही एक्सरसाइज करना जरूरी होता है। आज हम बात करेंगे बेंच प्रेस एक्सरसाइज के फायदे के बारे में। बेंच प्रेस एक ऐसा व्यायाम है जो हमारे ऊपरी शरीर की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए किया जाता। इस एक्सरसाइज से हमारे, पेक्टोरल, हाथ और कंधे मजबूत होते हैं। अगर अपने चेस्ट को बेहतर शेप और मजबूत करना चाहते हैं तो यह आपके लिए सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है।

बेंच प्रेस एक्सरसाइज करने से मिलेंगे ये 5 फायदे

शरीर का ऊपरी हिस्सा होगा मजबूत (upper body will be strong)

बेंच प्रेस एक्सरसाइज से चेस्ट स्ट्रांग होने के साथ ही शरीर का ऊपरी हिस्सा भी मजबूत होता है। इसके अलावा इस व्यायाम के जरिए आपके कंधे और ट्राइसेप्स भी मजबूत होते हैं।

छाती में बढ़ाए मांसपेशियां (increase muscles in chest)

बेंच प्रेस एक्सरसाइज आपके पेक्टरलिस मेजर को ज्यादा टारगेट करता है जो छाती की बड़ी मांसपेशी है। यह सीने को बड़ा और मजबूत बनाने में मदद करता है। बेंच प्रेस एक्सरसाइज से ऊपरी छाती अच्छी तरह से तनावग्रस्त हो जाती है और जिससे इसका विकास तेजी से होता है।

ट्राइसेप्स मांसपेशियों के लिए (bench press exercise for triceps muscles)

अपने ट्राइसेप्स को आकार में लाना चाहते हैं तो आपके लिए बेंच प्रेस एक्सरसाइज सबसे अच्छा तरीका है। इससे आपका बांह मजबूत होगा। ये आपके हाथ के आकार को शेप में लाने में मजज करेगा। ट्राइसेप्स मजबूत होने से लिफ्टिंग परफॉरमेंस में काफी सुधार होता है।

कंधे की ताकत (shoulder strength By bench press exercise)

कंधे की मांसपेशियों को मजबूत बनाने के लिए बेंच प्रेस एक्सरसाइज काफी महत्वपूर्ण है। कंधे की मांसपेशियों को मजबूत करने के साथ ही ये उन्हें शेप में लाने में भी मदद करेगा।

मजबूत हड्डियां (bench press exercise for strong bones)

मजबूत हड्डियों को विकसित करने में बेंच प्रेस एक्सरसाइज काफी असर पहुंचा सकता है। इसमें वजन उठाना होता है जिसके चलते हड्डियां मजबूत होती हैं। एक अध्ययन की माने तो इस व्यायाम के जरिए ऑस्टियोपोरोसिस के रोग से छुटकारा मिल सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj