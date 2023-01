नहाते वक्त अक्सर होती हैं ये गलतियां, हो सकते हैं कई नुकसान 

नहाना हमारी रोज की दिनचर्या का एक अहम हिस्सा है। भारत में नहाने के बिना किसी भी काम को शुरू करना अच्छा नहीं माना जाता है। इसलिए नहाना बेहद जरूरी होता है। नहाने से हम खुद को साफ सुथरा रख पाते हैं। लेकिन कई बार नहाते वक्त हम कुछ ऐसी गलतियां कर जाते हैं। जो हमारे लिए नुकसानदायक हो सकता है। लेकिन वो क्या गलतियां हैं जो हम नहाते वक्त अक्सर कर जाते हैं, आइए इस लेख में जानते हैं।

तेज गर्म पानी (Hot water) - कई लोगो को नहाना तो पसंद होता है। लेकिन नहाने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाला गर्म पानी नुकसानदायक हो सकता है। दरअसल कुछ लोगो की आदत होती है कि बहुत तेज गर्म पानी से नहाने की। जो आपके त्वचा में पाए जाने वाले गुड बैक्टीरिया को खत्म कर देता है। जिससे आपकी स्किन खराब हो सकती है। ज्यादा गर्म पानी त्वचा को रूखी बनाने का काम भी करता है। इसलिए बहुत ज्यादा गर्म पानी से नहाना हानिकारक होता है।

बाल होते हैं खराब (Hair is bad) - अक्सर नहाते वक्त हम सबसे पहले अपने बालों में शैंपू लगाकर रखते हैं। लेकिन ये बात हम भूल जाते हैं कि शैंपू एक तरह का केमिकल होता है। जिसको बहुत समय तक बालों में लगाए रखना नुकसानदायक हो सकता है। इसलिए कभी भी नहाते वक्त शैंपू लगाएं, तो आप बालों को तुरंत धोएं। जिससे बाल झड़ने और खराब होने से बचाया जा सकता है।

व्यायाम के तुरंत बाद नहाना (Showering immediately after exercise) - जो लोग रोजाना व्यायाम करते हैं। उन लोगों को इस बात का ध्यान जरूर रखना चाहिए कि व्यायाम के तुरंत बाद न नहाए। क्योंकि इसके कारण आप सर्दी जुकाम से पीड़ित हो सकते हैं। क्योंकि हमारा शरीर गर्म होता है। और तुरंत नहाने से ये समस्या हो सकती है।

देर तक न नहाएं(Don't take a long shower) - बहुत ज्यादा देर तक नहाने से स्किन का ऑयल खत्म होने लगता है। जिससे स्किन रूखी हो जाती है। इसके अलावा देर तक नहाने से बालों का तेल भी खत्म हो जाता है। इससे बालों की झड़ने की समस्या शुरू हो जाती और बालों में रूसी भी होने लगती है।

स्किन को बहुत ज्यादा न घिसे (Do not rub the skin too much) - नहाते वक्त अक्सर हम खुद को साफ रखने के लिए स्किन को बहुत ज्यादा घिसने लग जाते हैं। जिसके परिणाम स्वरूप हमारी स्किन में रैशेज होने लगते हैं। इसलिए नहाते स्किन को बहुत ज्यादा न घिसे।

सही साबुन का करे उपयोग (Use the right soap) - कई बार कुछ साबुन ऐसे होते हैं। जो सभी को स्किन को सूट नहीं करते हैं। यदि आप भी इस तरह के साबुन का प्रयोग करते हैं जो आपकी त्वचा को रूखा और बेजान बनाता है, तो इसका इस्तेमाल करना आप फौरन बंद कर दें। और ऐसे साबुन का इस्तेमाल करें जो आपके लिए लाभदायक हो।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

