गर्म पानी से नहाने से इन समस्याओं का करना पड़ सकता है सामना - Garm paani se nahane se in samasyao ka karna pad sakta hai samna

ठंड का मौसम शुरू होते ही हम गर्म पानी से नहाना शुरू कर देतें है। गर्म पानी से नाहने से शरीर की सारी थकान दूर होती है। लेकिन अधिक गर्म पानी से नहाने से जिस तरह बालों की समस्या शुरू हो जाती है उसी तरह यह त्वचा के लिए भी किसी खतरे से कम नहीं है। इससे त्वचा पर जल्द ही झुर्रियां आ सकती हैं। इसके साथ ही कई और नुकसान हो सकते हैं। आज हम जानेंगे गर्म पानी से नहाने से किन-किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

गर्म पानी से नहाने के नुकसान (Side Effect of bathing with hot water in hindi)

त्वचा की कोशिकाएं डैमेज हो सकती हैं (Bathing with hot water can damage skin cells)

कई रिसर्च में यह बताया गया है कि गर्म पानी से किरेटिन कोशिकाएं डैमेज हो सकती हैं। अधिक गर्म पानी से नहाने से त्वचा से मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है जिसके चलते त्वचा की चमक कम हो सकती है।

डैमेज स्किन (Hot water can cause skin damage)

गर्म पानी त्वचा को डैमेज कर सकता है। क्योंकि, अधिक गर्म पानी से नहाने से त्वचा में मौजूद मॉइस्चराइजर खत्म हो जाता है। इसके साथ ही अगर आप नियमित रूप से गर्म पानी से नहाते हैं तो आपकी त्वचा में रैशेज, एग्जिमा, पिंपल्स या इचिंग जैसी समस्याओं का भी सामना करना पड़ सकता है।

त्वचा के छिद्रों को बढ़ा सकता है (Hot water can increase the pores of the skin)

यह भी पाया गया है कि अधिक गर्म पानी से नहाने से त्वचा के छिद्र काफी बड़े हो जाते हैं। ऐसा होने से त्वचा के अंदर धूल मिट्टी आसानी से अंदर जाकर त्वचा को नुकसान पहुंचा सकता है।

रक्तचाप (blood pressure may increase By hot water)

अधिक गर्म पानी से नहाने से हमारे शरीर में ब्लड सर्कुलेशन काफी तेजी से होता है। ऐसे में ब्लड प्रेशर की समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

