सर्दियों में डैंड्रफ से छुटकारा दिलाए ये टिप्स- Sardiyo me dandruff se chutkara dilaye ye tips

सर्दियों में अधिकतर लोगों को रूसी (Dandruff) की समस्या का सामना करना पड़ता है। गहरे रंग के कपड़ों पर सफेद फ्लेक्स हमें कई बार शर्मिंदा भी करते हैं। इसके साथ ही यही डैंड्रफ हमारे बालों को कमजोर भी करते हैं जिससे ये झड़ने लगते हैं। इतना ही नहीं अगर स्कैल्प में रूसी ज्यादा हो तो बाल रूखे और बेजान हो जाते हैं। दरअसल, गर्म पानी से नहाने की वजह से स्कैल्प रूखा हो जाता है और यही डैंड्रफ की मुख्य वजह बनता है। रूसी से छुटकारा पाने के लिए बाजार में बहुत से प्रोडक्ट उपलब्ध हैं, दो केमिकल से भरे होते हैं। इससे फायदा तो हो सकता है लेकिन बालों को नुकसान भी पहुंचता है। ऐसे में इसे घरेलू उपचार के जरिए छुटकारा पाया जा सकता है और इसका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता है।

बालों से डैंड्रफ हटाने के घरेलू नुस्खे |How Remove Dandruff From Hair

टी ट्री ऑयल (tea tree oil for dandruff)

टी ट्री ऑयल में एंटी बैक्टीरियल गुण पाए जाते हैं, जो आपको बैक्टीरिया इंफेक्शन की वजह से होने वाले डैंड्रफ से बचाते हैं। इसके लिए टी ट्री ऑयल की कुछ बूंदे नारियल के तेल में मिलाकर स्कैल्प पर लगाने से डैंड्रफ से छुटकारा मिलेगा।

एलोवेरा जेल (Apply aloe vera gel to get rid of dandruff)

एलोवेरा जेल कई सारी समस्याओं में काम आ सकता है। चेहरी की खूबसूरती से लेकर बालों की रंगत तक में एलोवेरा गुणकारी है। एलोवेरा जेल के हाईड्रेटिंग गुण स्कैल्प को रूखा होने से रोकते हैं। इसके लिए एलोवेरा जेल को अपनी स्कैल्प पर लगाएं और 15-20 मिनट बाद इसे धो डालें, जल्द ही रूसी से छुटकारा मिलेगा।

मेथी का पेस्ट (Apply fenugreek paste to remove dandruff)

बहुत ज्यादा डैंड्रफ से परेशान हैं तो ऐसे में मेथी का पेस्ट एक बार आजमा कर देखें, जरूर छुटकारा मिलेगी। इसके लिए गर्म पानी में मेथी के दानों को रातभर भिगा दें औऱ सुबह इसे पीस कर पेस्ट बना लें और इसे अपने बालों की जड़ों में लगाएं। इसमें नींबू का रस भी मिला सकते हैं। करीब एक घंटे लगाए रखने के बाद इसे धो लें।

नींबू और नारियल तेल (Lemon and coconut oil will remove dandruff)

नींबू और नारियल तेल को मिलाकर अपने स्कैल्प में अच्छे से मालिश करें। मालिश करने बाद अपने सिर को तौलिए से लपेट लें और करीब आधे घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद शैंपू से बाल धो लें। रूसी से छुटकारा जल्द मिल सकेगा।

दही (Dandruff will end with curd)

दही के जरिए बालों से रूसी तो गायब ही होगी साथ ही बाल काफी शाइनी और मजबूत भी हो जाएंगे। इसके शैंपू करने के बाद करीब 10-15 मिनट तक के लिए अपने बालों में दही लगाकर छोड़ दें और फिर इसे धो लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj