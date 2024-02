अपने आपको फिट रखने के लिए लोग कई तरह की एक्सरसाइज करते हैं। एक्सरसाइज व्यक्ति को फिट रखने के साथ बॉडी को मनचाही शेप भी देती है। ऐसे ही आजकल थाई को एक बेहतर शेप देने के साथ ही उसे मजबूत करने के लिए लोग अक्सर कई कोशिशें करते रहते हैं। खासकर उन लोगों के लिए थाई का मजबूत होना और भी ज्यादा खास हो जाता है जो लोग खिलाड़ी के रूप में कुछ न कुछ खेलते हों। जानते हैं किन एक्सरसाइज की मदद से कुछ ही दिनों में अपनी थाई Thigh Exercise को मजबूत कर सकते हैं।

थाई की एक्सरसाइज : Thigh Exercise In Hindi

साइड शफल स्विच ( Side Shuffle Switch) - साइड शफल स्विच एक्सरसाइज करने से दिल की दर को बढ़ावा मिलता है और थाई की मांसपेशियों को मजबूत करने में मदद मिलती है। इसको करने के लिए आपको कोई ज्यादा मेहनत या फिर किसी चीज की जरूरत नहीं होती। आप इसे आसानी से एक छोटी सी खुली जगह पर कर सकते हैं।

प्लायोमेट्रिक स्क्वाट (Plyometric Squat) - जंपिंग प्लीमेट्रिक एक्सरसाइज करने से पैर के साथ थाई की सभी मांसपेशियों को मजबूत करती हैं और प्रमुख कैलोरी को एक ही बार में टार्च करती हैं।

साइड लूंग स्वीप (Side Lunge Sweep) - साइड फेफड़े जिसे लेटरल लंग्स भी कहते हैं, यह बाहरी और आंतरिक थाई को मजबूत बनाने में काफी मददगार होते हैं। इस वर्कआउट में आपकी थाई और भी ज्यादा काम करती है और कोर के लिए एक संतुलन बनाती है।

स्क्वाट्स एक्सरसाइज (Squats) - अगर आप रोजाना स्क्वाट्स करते हैं तो इससे कुछ ही दिनों में थाई कम करने में मदद मिलती है। जब आप स्क्वाट्स एक्सरसाइज करते हैं तो, सबसे पहले ये आपके दो हिस्सों पर प्रेशर डालता है और वो है पेट और जांघ की चर्बी। इस एक्सरसाइज को रेगुलर करने से आप महसूस करेंगे कि आपका फैट बर्न हो रहा है और ये दोनों ही हिस्सा पहले कि तुलना में अब कम मोटे हैं। इस एक्सरसाइज को करने के लिए

लेग इन एंड आउट (Leg In And Out) - लेग इन एंड आउट एक गेम जैसी एक्सरसाइज है पर बहुत फायदेमंद है। ये आपकी थाई की चर्बी घटाने में भी मददगार है। इसके साथ ही ये लोअर एब्स, अपर एब्स, ग्लूट्स, हैमस्ट्रिंग और शरीर के हर हिस्से के लिए फायदेमंद है।

कार्डियो (cardio) - थाई की एक्सरसाइज कम करने के लिए रोजाना आप कार्डियो (cardio) कर सकते हैं। कार्डियो अपर और लोअर बॉडी दोनों के लिए कारगर होता है। यह काफी अधिक मात्रा में कैलोरी बर्न करता है और आपको हेल्दी बनाता है। इसे करने से भारी मात्रा में कैलोरी बर्न होती है। जांघें मजबूत बनती हैं और उन्हें सही आकार मिलता है। यह एक्सरसाइज करने से पेट को भी सही शेप में लाने में मद्द मिलती है। आमतौर पर कार्डियो में जंपिंग जैक, स्विमिंग जैसी एक्सरसाइज की जाती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।