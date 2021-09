सुबह सुबह आप जो भी करते हैं वो ये निर्धारित करता है कि आपका दिन कैसा जाएगा। अगर आप दिन की शुरुआत सुबह लड़ते हुए कर रहे हैं तो आपको मालूम है कि क्या होने वाला है। वहीं अगर आप एक शांत चित्त के साथ दिन की शुरुआत करते हैं तो आपका दिन वैसा ही जाने वाला है।

इस बात को ध्यान में रखें कि हर कोई आपके जैसा नहीं होगा इसलिए ये उम्मीद लगाना कि सामने वाला भी आपके मन के भाव समझ लेगा और उस आधार पर काम करेगा बिल्कुल वैसी ही कल्पना है जैसे कि सूरज पश्चिम से उठेगा। ये नहीं होने वाला है इसलिए इस बात का प्रेशर लेना बंद कर दें।

डॉमिनेशन से आप सिर्फ अपनी हैरान करने वाली इमेजिनेशन के बारे में विचार कर सकते हैं। इस विचारधारा से आपको नुकसान ही होगा जो एक अच्छी बात नहीं है। आइए आपको बताते हैं उस तरीके के बारे में जिसको करके आपका जीवन बदल जाएगा और आपको आराम भी मिलेगा।

सुबह इसको कर लें तो कभी नहीं खराब जाएगा दिन: Subah Isko Kar Lein To Kabhi Nahin Khraab Jaayega Din

सुबह उठते ही मालिक का शुक्रिया अदा करें: Gratitude is the way to start the day

सुबह उठकर सबसे पहले या चाहें तो लेटे हुए ही मालिक का शुक्रिया अदा करना शुरू कर दें। वैसे इसको आप उठकर बिस्तर पर ही करेंगे तो उससे और भी अच्छा होगा। आप मालिक को हर उस छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी चीज के लिए शुक्रिया अदा करें जिसके कारण आप आज का दिन देख सके।

वो आपकी सेहत है, जिसके कारण आपके शरीर के अंग सही से काम कर रहे हैं। आपके सर पर एक छत है, सोने के लिए एक बिस्तर है, बिस्तर के लिए बेड है, या जमीन है, हवा है, आप सांस ले पा रहे हैं। आपके घर में सभी लोग अच्छी सेहत में हैं और अगर नहीं भी हैं तो भी उस मालिक का शुक्रिया अदा करें कि वो अपने तरीके से उनकी सेहत को ठीक कर देगा।

आपकी जेब में भले ही पैसे कम हों लेकिन मालिक का तब भी शुक्रिया अदा करें। इससे आपको बेहद अच्छा महसूस होगा। ये बात ध्यान रखें कि मोबाइल को अपने पास ना लाएं और सिर्फ मालिक का शुक्रिया अदा करें। जब आप अपनी इच्छा मुताबिक शुक्रिया अदा कर चुके होंगे तो आपको खुद बेहद अच्छा महसूस होगा। आइए अब अगले कदम को करते हैं।

बासी मुँह पानी पिएं: Drink water without brushing

हो सकता है कि आपको ये बात अच्छी ना लगे क्योंकि कुछ लोगों को मंजन करने के बाद ही पानी पीने की आदत होती है। अगर आपको बाथरूम प्रेशर के साथ नहीं आ रही है तो पानी पिएं। ऐसा इसलिए करना सही होता है क्योंकि आपने पानी रात में खाना खाने के समय या उसके बाद पिया था और नींद के दौरान आपके शरीर ने उसका इस्तेमाल कर लिया है।

इस दौरान अपने काम में लगे हुए शरीर के अंगों ने कुछ टॉक्सिन्स भी रिलीज किए होंगे जो आपके खाने और अन्य चीजों के कारण पैदा हुए हैं। जब आप बासी मुँह सुबह पानी पीते हैं तो आप ना सिर्फ शरीर को हाइड्रेट कर रहे होते हैं बल्कि उन टॉक्सिन्स को भी मूत्र के द्वारा बाहर करने का रास्ता बना रहे होते हैं।

मोबाइल को बिल्कुल ना छुएं: Stay away from the mobile

इंसान सोते, जागते और कई बार तो नित्यक्रियाओं के दौरान भी मोबाइल को अपने साथ रखता है। ये इंस्ट्रूमेंट आपकी सुविधा के लिए बनाया गया था लेकिन अब हम इसके गुलाम से हो गए हैं। गुलामी किसी की भी हो, गलत होती है। मोबाइल को सोते समय भी खुद से दूर रखें। इसके कारण कई दिक्कतें होती हैं।

जब आप ऐसा कर लेंगे तो आपको काफी अच्छा लगेगा। इसके बाद अपनी सेहत का ध्यान रखने के लिए कदम बढ़ाते हैं।

योग या एक्सरसाइज करें: Do Yoga or exercise

वैसे तो सुबह सुबह योग करना सबसे अच्छा होता है लेकिन अगर आपको एक्सरसाइज करना है, जिम जाना है या आप लेट उठते हैं तो आप घर ही थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लें। यदि आप थोड़ी वॉक कर लेंगे और कपालभाति एवं अनुलोम विलोम कर लेंगे तो आपको बेहद अच्छा महसूस होगा।

इसके बाद आप अपने दिन में कुछ भी कर सकते हैं लेकिन हमने इसके बाद के क्रम को अपने अगले आर्टिकल में बताया हुआ है। आप उसमें बताई गई चीजों को करके भी अपनी सेहत को ठीक कर सकते हैं और इसको लगातार 90 दिन तक करें। ये आपकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाएगा और आपको इससे काफी लाभ होगा।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए है, इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रुप में नहीं लिया जा सकता। कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें।)

