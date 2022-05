स्लिप डिस्क का ये है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट- Slip Disc ka ye hai Ayurvedic Treatment

This is Ayurvedic Treatment for Slip Disc in hindi: स्लिप डिस्क का अगर सही समय पर इलाज न कराया जाय तो अन्य समस्याएं भी हो सकती हैं। इसमें असहनीय दर्द होता है। दरअसल, हमारे शरीर में रीढ़ की हड्डी के पास छोटी-छोटी गद्देदार डिस्क होती हैं, जो रीढ़ की हड्डी को झटकों से बचाती हैं और उसे लचीला रखती है। इस डिस्क में जब किसी झटके या फिर किसी और वजह से झटका लगता है, तो डिस्क का एरिया टूट जाता है या फिर इसमें सूजन आ जाती है। इसी को स्लिप कहते हैं। इसके इलाज के लिए आप लाखों पैसे खर्च कर सकते हैं लेकिन, आयुर्वेद के जरिए भी इसे ठीक कर सकते हैं।

स्लिप डिस्क का ये है आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट |Ayurvedic Treatment for Slip Disc

स्लिप डिस्क की समस्या होने पर रसराज रस 10 ग्राम ले लें, 1 ग्राम योगेंद्र रस, बसंत कुशमाकर 1 ग्राम लें, 1 ग्राम प्रवाल पंचामृत और 4 ग्राम मोती पिष्टी ले लें। अब इन सभी को एक साथ अच्छे से मिला दें और नियमित रूप से 1 ग्राम सुबह शाम ले। इससे आपको स्लिप डिस्क की समस्या में होने वाले दर्द में काफी आराम मिलेगा और ये समस्या जल्द ही खत्म हो सकती है। इसके साथ ही भोजन करने के बाद चंद्र प्रभावती, अश्वशिला, त्रियोदशांक गुग्गुल- खाना खाने के बाद 1-1 गोली लें। इससे भी इस समस्या में काफी आराम मिलेगा।

इन उपचारों के साथ ही बैक पेन से राहत पाने के लिए भोजन से पहले पीडांतक, गिलोय, पीड़ा पिल गोली की एक-एक खुराक लें।

बैक पेन में कारगर | Effective in Back Pain

अपने पीढ़ पर नारियल तेल की मालिश करें इससे भी दर्द दूर होता है।

दूध में हल्दी और शिलाजीत मिलाकर पीने से भी इस समस्या से छुटकारा मिलेगा।

दिन भर में दो बार 2 ग्राम दालचीनी में शहद मिलाकर सेवन करने से भी आराम मिेलगा।

स्लिप डिस्क के लिए 3 योगासन

उष्ट्रासन (Ustrasana)

अगर किसी को स्लिप डिस्क की समस्या हो गई तो उसे नियमित रूप से योग आसन करना चाहिए। इससे काफी लाभ मिलेगा। कुछ योग की मदद से इस समस्या को दूर भगा सकते हैं। सबसे पहले उष्ट्रासन के बारे में बात करते हैं। इसे कैमल पोज भी कहते हैं। इस आसन के करने से स्लिप डिस्क के साथ ही आपके टमी की चर्बी भी कम होगी और डायबिटीज कंट्रोल में रहेगा आंखों की रोशनी बढ़ेगी। मन शांत रहेगा।

भुजंगासन (Bhujangasana)

भुजंगासन करने से पूरे शरीर में खिंचाव होता है, जिससे हड्डियां और मसल्स मजबूत होती हैं। इस आसन के करने से स्लिप डिस्क की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही पेट की चर्बी, डायबिटीज और ब्लड प्रेशर की समस्या से भी निजात मिल सकता है।

शलभासन (Shalabhasana)

योग करने से आपको सिर्फ एक लाभ नहीं मिलता है बल्कि कई सारे फायदे होते हैं। आपका शरीर स्वस्थ रहेगा। शलभासन योग करने से कई सारे लाभ हैं। इसके करने के लिए पेट के बल लेटकर रीढ़ की हड्डी को मोड़ा जाता है। जिससे आपको स्लिप डिस्क की समस्या से छुटकारा मिलेगा। साथ ही दर्द भी कम हो जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

