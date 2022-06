पीठ-गर्दन और कंधे के दर्द से हैं परेशान, तो इस पोजीशन में सोने पर मिलेगा आपको बड़ा आराम- Pith-Gardan aur Kandheke dard se hai pareshan, to in position me sone par milega aapko bada aaram

This sleeping position can get relief in back-neck and shoulder pain: गर्दन और कंधे दर्द की समस्या हो जाती है तो कुछ भी काम करना मुश्किल हो जाता है। इस दर्द के चलते रात को ठीक से नींद तक नहीं आती। एक बार लेट जाने के बाद गर्दन या कंधे को हिला पाना मुश्किल हो जाता है। पूरी रात नींद खुलती रहती है। आमतौर पर ये दर्द ठीक हो जाता है, लेकिन कई बार ये कई दिनों तक बनी रह सकती है। ऐसे में कुछ पोजीशन के जरिए इससे आराम पा सकते हैं।

पीठ-गर्दन और कंधे के दर्द से हैं परेशान, तो इस पोजीशन में सोने पर मिलेगा आपको बड़ा आराम

तकिया से दूर होगा गर्दन दर्द (Neck pain will be relieved by pillow)

कई बार तकिया के चलते भी गर्दन दर्द की समस्या हो सकती है। ऐसे में तकिया लगाना बैक स्लीपर्स के लिए बेहतर है। वहीं, जो लोग पेट के बल लेटते हैं उन्हें पतला या फिर बिल्कुल तकिया नहीं लगाना चाहिए। करवट लेकर सोने वालों को मोटा और मजबूत तकिया लगाना चाहिए।

पीठ दर्द से आराम के लिए पीठ के नीचे रखे तौलिया (Pith Dard se kaise milega aaram)

पीठ दर्द की समस्या से छुटकारा पाने के लिए सोते वक्त पीठ के नीचे तौलिया को रोल करके लगाए। इससे दर्द से काफी आराम मिलेगा और अच्छी नींद आएगी।

कंधे, गर्दन या फिर पीठ दर्द में सख्त गद्दे पर सोएं (Sleep on a hard mattress with shoulder, neck or back pain)

कई बार गद्दे के चलते भी कंधे, गर्दन या फिर पीठ में दर्द की समस्या हो जाती है। मुलायम गद्दों पर सोने से अक्सर इन सारों में दर्द की शिकायत रहती है। इन गद्दों पर लेटने पर शरीर एकदम सीधी पोजीशन में नहीं रहती जिसके चलते पीठ, गर्दन या फिर कंधे में दर्द की समस्या हो सकती है। इसके लिए सख्त गद्दे पर सोने से ये परेशानियां दूर हो सकती हैं।

कंधे दर्द में छोटा तकिए का उपयोग करें (Use a small pillow for shoulder pain)

कई लोगों को सोकर उठने के बाद दर्द के कारण कंधे हिलाने में कठिनाई होती है। ऐसा बार-बार हो रहा है तो कंधों के नीचे छोटा तकिया लगाकर सोने से आराम मिल सकता है। इसके लिए पीठ के बल लेट जाएं और कंधे के नीचे छोटा तकिया रख लें या फिर गर्दन के जिस ओर दर्द है उसके विपरीत सोने से भी कंधे दर्द से छुटकारा मिल सकता है।

