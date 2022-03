थोड़ा चलने पर हो रहा Legs pain?, जानें इसकी वजह और घरेलू उपचार - Thoda chalne par ho raha hai legs pain? jane iski vajah aur gharelu upchar

पैरों में दर्द की एक आम समस्या है। बहुत से लोगों को थोड़ी देर चले पर ही पैरों में दर्द होने लगता है या कुछ लोगों को सिर्फ खड़े रहने पर भी ऐसा हो सकता है। पैर में दर्द अमूमन मांसपेशियों के अधिक थक जाने के कारण होता है। इसके अलावा अगर आपको शरीर में पोषक तत्वों जैसे कि विटामिन, कैल्शियम आदि की कमी है तो भी कमजोरी के कारण पैरों में लगातार दर्द की समस्या बनी रहती है। इसके साथ ही पैरों में झुनझुनी चढ़ना, ऐंठन जैसी भी समस्या हो सकती है। हालांकि, सभी तरह के दर्द के अलग-अलग कारण होते हैं। कई बार बड़ी बीमारी के संकेत भी हो सकते हैं। पैरों में कमजोरी अगर है तो ऐसे में थकान, सुन्नता, मरोड़, मांसपेशियों में ऐंठन, सूजन, जलन और चुभन जैसी समस्या हो सकती हैं।

पैरों की कमजोरी दूर करने के घरेलू उपाय (home remedies to get rid of leg weakness)

गर्म तेल की मालिश (Hot oil massage will relieve foot pain)

पैरों में कमजोरी रहती है और अक्सर दर्द की समस्या बनी रहती है तो ऐसे में गर्म तेल की मालिश से काफी आराम पाया जा सकता है। इससे पैर में खून का संचालन सही तरीके से हो सकता है। साथ ही सूजन और दर्द भी आसानी से कम हो सकता है।

विटामिन डी (Take Vitamin D to get rid of foot pain)

कई बार विटामिन डी की कमी से भी पैरों दर्द की समस्या हो जाती है। हड्डियों को मजबूत बनाने में कैल्शियम के साथ विटामिन डी का होना भी अहम होता है। ऐसे में सुबह की धूप में कुछ देर बैठने से या फिर संतारा, दूध या ऐसे अनाज जिसमें विटामिन डी पाया जाता है उसका सेवन करने से पैरों में दर्द की समस्या से निजात पाया जा सकता है।

एप्पल साइडर सिरका (apple cider vinegar for foot pain)

सेब में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम और विटामिन बी जैसे अनेकों पोषक तत्व पाए जाते हैं। पैरों में दर्द की समस्या है तो इसके लिए सेब का सिरका एक गिलास गर्म पानी में डालकर पीने से पैरों की मांसपेशियां मजबूत हो सकती हैं जिससे दर्द में काफी राहत मिल सकता है।

एक्सरसाइज (Leg pain will go away with exercise)

खानपान के साथ ही एक्सरसाइज करना भी जरूरी होता है। इससे हमारा पूरा शरीर अच्छे तरीके से काम करता है। पैरों को मजबूत बनाएं रखने के लिए एक्सरसाइज करना भी जरूरी है।

हाइड्रेट (keep yourself hydrated)

शरीर में पानी का होना बेहद जरूरी होता है। पानी के कमी के चलते कई सारी बीमारियां पनपती हैं और साथ ही मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या भी बहुत जल्द उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में नियमित रूप पानी का सेवन करने से भी पैरों में दर्द की समस्या दूर हो सकती है।

इस वजह से भी पैरों में हो सकती है कमजोरी (Cause of Weakness in legs)

गठिया

नस की क्षति

मधुमेह

पोषक तत्वों की कमी

डिहाइड्रेशन

व्यायाम की कमी

दवाओं के दुष्प्रभाव

पीठ दर्द

खून का संचार सही से न होना

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Ritu Raj