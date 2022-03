पैर की उंगलियां मधुमेह या तंत्रिका संबंधी समस्या का संकेत देती हैं- Pair ki ungliya madhumeh ya tantrika sambandhi samasya ka sanket deti hai

मधुमेह (Diabetes) एक साइलेंट किलर है। यह धीरे-धीरे शरीर को अंदर से इतना कमजोर और खोखला बना देती है कि मधुमेह रोगी की जान को खतरा हो सकता है। आज के समय में लोग तेजी से इसके शिकार हो रहे हैं। गलत खान-पान और खराब लाइफस्टाइल के चलते लोगों के शरीर पर काफी असर पड़ रहा है। कई बीमारियां पनपने लग रही हैं जिसमें से एक है डायबिटीज। पहले तो यह समस्या बुजुर्ग में ज्यादा देखने को मिलती थी लेकिन, अब युवाओं और बच्चे भी इसके शिकार हो रहे हैं। डायबिटीज के कारण शरीर में ब्लड शुगर का स्तर नियंत्रित होना है और जब ऐसा नहीं होता है, तब मधुमेह की समस्या होनी शुरू हो जाती है। डायबिटीज का संकेत पैर की उंगलियों से मिलना शुरू हो जाता है।

पैरों में दिखने वाले मधुमेह के लक्षण |Symptoms of Diabetes in Hindi

पैरों में घाव या जख्म होना (sore feet are the Symptoms of Diabetes)

पैरों में घाव या जख्म हो रहे हैं या फिर छोटा सा चोट लगने पर बड़ा जख्म या घाव का रूप ले रहा है तो सतर्क होने की जरूरत है। माना जाता है कि, ब्लड शुगर बढ़ने पर बैक्टीरिया का स्तर बढ़ने लगता है और पैरों तक पर्याप्त रक्त प्रवाह नहीं हो पाता। जिसके चलते इंफेक्शन होने लगता है और घाव बनने लगता है।

मधुमेह रोगी के पैरों में जलन होना (burning feet in diabetic patient)

मधुमेह की समस्या होने पर पैरों में जलन भी होना भी एक लक्षण है। मधुमेह के चलते होने वाले यीस्ट इंफेक्शन, ड्राई स्किन व बेकार ब्लड फ्लो की समस्या हो सकती है। खराब ब्लड फ्लो के चलते अक्सर पैरों के नीचे की ओर जलन होने लगती है।

पैरों में सूजन (swollen feet may diabetes symptoms)

मधुमेह का आम लक्षण है पैरों में सूजन होना। ब्लड शुगर का स्तर ज्यादा होने पर शरीर के विभिन्न हिस्सों में ब्लड सप्लाई बाधित हो जाती है, जिसके कारण पैरों में सूजन आ जाती है।

पैरों का सुन्न होना (numbness of feet are the symptoms of diabetes)

ब्लड शुगर का स्तर ज्यादा होने पर शरीर की नसें क्षतिग्रस्त होनी शुरू हो जाती हैं जिसके चलते नसें कमजोर होने लगती हैं और संवेदनाएं कम हो जाती है। इसी कारण मधुमेह रोगियों को अक्सर पैरों के सुन्न हो जाने की समस्या रहती है। इसके साथ ही दर्द और चुभन जैसा भी महसूस हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

