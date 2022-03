टमाटर के जितने फायदे होते है उतने ही उसके बीजो के नुक्सान भी पाए गए है। टमाटर के बीज (Tomato Seeds) के सेहत के लिए हानिकारक हो सकते हैं। यह कुछ व्यक्तियों पर उनकी मौजूदा स्वास्थ्य स्थितियों, एलर्जी और अन्य कारकों के आधार पर प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है। आइये जानते है टमाटर के बीज से होने वाले नुकसान।

टमाटर के बीज के नुकसान - Tamatar Ke Beej Ke Nuksan In Hindi

गुर्दे की पथरी का खराब होना (Can worsen kidney stones)

हालांकि यह वैज्ञानिक रूप से नहीं कहा गया है कि टमाटर के बीज खाने से गुर्दे की पथरी हो जाएगी, यह दावा किया गया है कि इसके सेवन से उस व्यक्ति की स्थिति और खराब हो सकती है जिसे पहले से ही गुर्दे की पथरी है। टमाटर के बीज में ऑक्सालेट की मात्रा अधिक होने के कारण किडनी के लिए हानिकारक है, जिससे आपकी किडनी में कैल्शियम जमा हो जाएगा। यह खराब हो सकता है या कुछ मामलों में, गुर्दे की पथरी विकसित हो सकती है। जो व्यक्ति पहले से ही गुर्दे की पथरी से पीड़ित हैं, उन्हें टमाटर के बीजों से बचना चाहिए क्योंकि इससे गंभीर असुविधा हो सकती है।

डायवर्टीकुलिटिस (May cause diverticulitis)

हालांकि विशिष्ट वैज्ञानिक प्रमाण की कमी है, डायवर्टीकुलिटिस वाले व्यक्तियों को टमाटर के बीज का सेवन नहीं करने की सलाह दी जाती है। यह हर व्यक्ति में आम नहीं है क्योंकि टमाटर के बीजों पर केवल सीमित मामले ही कोलन में सूजन के कारण सामने आए हैं।

अपने आहार में टमाटर के बीज कैसे शामिल करें? (How To Include Tomato Seeds In Your Diet?)

- आप टमाटर से बीज निकालकर इसे अपने भोजन में शामिल कर सकते हैं।

- आप इसे सुखाकर सलाद में शामिल कर सकते हैं।

- बीजों पर थोड़ा नमक छिड़कें और टमाटर के बीज कैवियार का आनंद लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

