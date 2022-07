बालों के स्वास्थ्य के लिए, उन्हें घाना, मजबूत और सुंदर बनाए रखने के लिए आप क्या-क्या नहीं करते हैं। आपको बता दे कि शरीर और त्वचा को पोषक तत्वों की ज़रुरत होती है, जैसे की विटामिन, मिनरल, प्रोटीन आदि। वैसे ही बालों को भी इन गुणों की ज़रूरत होती है। लेकिन ज़्यादातर लोग इन विटामिन के बारे में ना जानते हुए, इन्हे अपनी डाइट में शामिल नहीं कर पाते हैं। ऐसे में बालों से जुडी समस्याएं जैसे समय से पहले उनका सफ़ेद होना, बालों का झड़ना, दो मुहे बाल, रुसी आदि का सामना करना पड़ सकता है। यह लेख आपको बालों के स्वास्थ्य के लिए टॉप 5 विटामिन के बारे में बताएंगे।

बालों के स्वास्थ्य के लिए अपनाएं यह टॉप 5 विटामिंस

1. विटामिन A (Vitamin A)

विटामिन A एक घुलनशील विटामिन है जो बालों के साथ त्वचा में ज़रूरी एपिथेलियल टिशूज के निर्माण और विकास में अहम भूमिका निभाता है। खान-पान में पर्याप्त रूप से विटामिन A शामिल करने से सीबम प्रोडक्शन में संतुलन बना रहता है, जिसके कारण स्कैल्प मॉइस्चराइज रहता है। यह स्वस्थ बालों के विकास के लिए लाभदायक है। विटामिन A की कमी से एलोपेशिया (Alopecia) नाम की बीमारी भी हो सकती है। इस विटामिन की कमी को दूर करने के लिए डाइट में साग, गाजर, आम, दूध आदि का सेवन रोज़ाना करें।

2. विटामिन B9 (Vitamin B9)

विटामिन B9 या फॉलिक एसिड पानी में घुलनशील B विटामिन होता है। फॉलिक एसिड रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में मदद करता है। यह बालों को बनाने वाले सभी टिशुस तक ऑक्सीजन पहुंचाता है। यह हेयर फॉलिकल सेल्स को प्रोडक्शन, बाल झड़ने और उनके सफ़ेद होने से बचाव करता है। विटामिन B9 को अपनी डाइट में शामिल करने के लिए आप मटर, बींस, साग, केल, बीट्स, शतावरी आदि का सेवन कर सकते हैं।

3. विटामिन B12 (Vitamin B12)

बालों का झड़ना विटामिन B12 की कमी होने से हो सकता है। यदि विटामिन B12 का लेवल शरीर में कम होजाए तो प्रतिदिन 200 से अधिक बाल झड़ने लगते हैं। विटामिन B12 की कमी पूरी करने के लिए रोज़ाना दही, चीज, दूध आदि का सेवन करें।

4. विटामिन C (Vitamin C)

विटामिन C का सेवन इम्यूनिटी को मजबूत रखता है और यह बालों के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण विटामिन है। यह कुदरती रूप से कुछ खाद्य पदार्थो में मौजूद होता है। विटामिन C में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट तत्व ऑक्सिडेटिव तनाव को कम करता है और बालों को क्षति पहुंचने से रोकता है। विटामिन C की कमी दूर करने के लिए आप सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू, कीवी, अंगूर, अमरूद आदि को डाइट में शामिल करें।

5. विटामिन E (Vitamin E)

विटामिन E में एंटी-ऑक्सिडेंट की अच्छी मात्रा होती है। यह त्वचा के लिए ही नहीं बल्कि बालों के स्वास्थ्य के लिए भी एक आवश्यक विटामिन होता है। इस विटामिन की कमी से बाल झड़ने और बेजान होने लगते हैं। विटामिन E की कमी पूरी करने के लिए बादाम, मूंगफली, सूरजमुखी के बीज, साग आदि को अपनी डाइट में शामिल करें।

