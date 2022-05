गले में गांठ का 4 बेहतरीन इलाज- Gale me ganth ka 4 behtarin Ilaj

Treatment for lump in throat in hindi: गले में इंफेक्शन या स्किन एलर्जी होने पर गर्दन में गांठ की समस्या हो सकती है। ये बैक्टीरियल या फंगल इंफेक्शन के कारण भी हो सकती है। या फिर साफ-सफाई से न रहने पर भी हो सकती है। गले में गांठ की समस्या का ध्यान देना बेहद जरूरी है क्योंकि, यह किसी गंभीर बीमारी का संकेत हो सकता है। हालांकि, अधिकतर मामलों में ये गांठ खतरनाक नहीं होती है और कुछ घरेलू उपचारों के जरिए ठीक की जा सकती है।

गले में गांठ का 4 बेहतरीन इलाज

चारकोल (charcoal lump on neck)

चारकोल इंफेक्शन कम करने में मदद करता है। गर्दन की गांठ के लिए चारकोल और फ्लैक्स सीड्स को पीसकर पानी मिलाकर गाढ़ा पेस्ट बना लें और दिन में दो बार गांठ वाली जगह पर लगाकर आधे घंटे के लिए छोड़ दे। कुछ दिनों में ये समस्या ठीक हो सकती है।

तरबूज (watermelon juice for neck lump)

एंटीऑक्सीडेंट और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर तरबूज खून को डिटॉक्सीफाई करने का काम करता है। गर्दन की गांठ की समस्या में इसके सेवन से बैक्टीरिया खत्म होते हैं और सूजन धीरे-धीरे ठीक हो जाती है। इसके लिए नियमित रूप से तरबूज के रस को पीने की सलाह दी जाती है।

लहसुन (garlic for neck lump)

एंटीमाइक्रोबियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर लहसुन हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होती है। ये गले में गांठ की भी समस्या को ठीक करने में मदद करती है। इसके साथ ही लहसुन एक डिटॉक्सिफिकेशन एजेंट है जिसके चलते दर्द में आराम मिलता है। इसके लिए एक गिलास गर्म पानी में लहसुन और काली मिर्च पीसकर डाल दे और उसे पी जाए। या फिर गांठ वाली जगह पर एलोवेरा और लहसुन का पेस्ट तैयार कर लें। इससे भी ये ठीक हो सकती है।

पपीते का पेस्ट (papaya paste for neck lump)

पपीता हमारे पेट से जुड़ी समस्याओं के लिए काफी फायदेमंद होता है। गले की गांठ में भी ये लाभकारी माना गया है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं। साथ ही विटामिन ए भी मौजूद होता है जो गांठ को दूर करने में मदद करता है। गांठ को ठीक करने के लिए पपीता का पेस्ट तैयार कर लें और प्रभावित जगह पर लगा कर आधे घंटे के लिए छोड़ दें उसके बाद उसे धोकर सुखा लें। कुछ ही दिनों में ये समस्या ठीक होने लगेगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

