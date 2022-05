पित्त की थैली में स्टोन का 5 इलाज- Pitt ki Thalli me stone ka 5 ilaj

Treatment of stone in gall bladder in hindi: पित्त की पथरी लीवर के नीचे होती है और इसमें बेहद ही असहनीय दर्द हो सकता है। इसका सही समय पर इलाज नहीं किया गया तो बाद में इसे निकालने के लिए बड़ा ऑपरेशन भी करवाना पड़ सकता है। दरअसल, अनियमित खानपान और तेल से भरी चीजों के सेवन से पित्ताशय में जब कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है तो यह सख्त होने लगता है और ऐसे में पथरी की समस्या होनी शुरू हो जाती है। शुरुआती समय में कुछ घरेलू उपचार के जरिए इससे निजात पाया जा सकता है।

पित्त की थैली में स्टोन के लक्षण

बदहजमी

खट्टी डकार

पेट फूलना

एसिडिटी

पेट में भारीपन

उल्टी

पसीना आना जैसे लक्षण नजर आए तो सतर्क हो जाए।

पित्ताशय की पथरी का 5 इलाज

नाशपाती (Pear will remove gallstones)

पित्ताशय की पथरी का इलाज करने के लिए नाशपाती का सेवन करना फायदेमंद माना जाता है। क्योंकि, नाशपाती में पेक्टिन नामक कंपाउंड पाया जाता है जो कोलेस्ट्रॉल से बनी पथरी को नरम करने में मदद करता है। जिसके चलते ये आपके शरीर से आसानी से बाहर निकल जाते हैं। इसके साथ ही नाशपाती पथरी में होने वाले दर्द और अन्य लक्षणों को कम करने में लाभकारी है।

चुकंदर-ककड़ी-गाजर का जूस (Beet-cucumber-carrot juice to remove gallstones)

पित्त की थैली में स्टोन को बाहर निकालने के लिए हम कुछ सब्जियों के जूस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें चुकंदर, ककड़ी, और गाजर का रस खूब फायदा पहुंचाता है। ये पित्ताशय की थैली को साफ तो करते ही हैं साथ ही मजबूत बनाते हैं और लीवर की भी सफाई करते हैं। इनके रस को बराबर मात्रा में सेवन करने से पेट और खून की सफाई भी होती है।

पुदीना (Peppermint is home remedy for gallstones)

गर्मी का मौसम शुरू होते ही पुदीना का इस्तेमाल बढ़ जाता है। हम पुदीने की चटनी खूब खाते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि, यही पुदिना पित्त की पथरी को बाहर निकालने में काफी मदद कर सकता है। दरअसल, पुदीने में टेरपिन नाम कंपाउंड पाया जाता है तो पथरी को तोड़ने में मदद करता है। इसकी पत्तियों को उबालकर पिपरमिंट टी के रूप में सेवन करने से लाभ मिल सकता है।

इसबगोल से खत्म करें पित्त की पथरी (Eliminate gallstones with isabgol)

इसबगोल को पित्ताशय की थैली की पथरी के इलाज में काफी असरकारी माना गया है। क्योंकि, इसबगोल कोलेस्ट्रॉल को बांधता है और साथ ही पथरी को बढ़ने से रोकता है। रात को सोते समय या फिर भोजन के बाद इसे एक गिलास पानी के साथ सेवन करने से लाभ मिल सकता है।

पित्त की पथरी में हल्दी का कमाल (Turmeric is beneficial in gallstones)

बिना हल्दी के भोजन के बारे में सोचा भी नहीं जा सकता है। खाना फीका पड़ जाता है हल्दी के बीना। प्राचीन समय से ही हल्दी को कई सारी समस्याओं से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता आ रहा है। पित्त में पथरी की भी समस्या को हल्दी खत्म कर सकती है। क्योंकि, इसमें एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी भरपूर मात्रा में होते हैं जो पथरी को आसानी से तोड़ने में मदद करते हैं। माना जाता है कि, एक चम्मच हल्दी आपके पित्त की पथरी का लगभग 80 प्रतिशत भाग खत्म कर सकती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

