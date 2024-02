क्या आपने कभी नोटिस किया है कि आप अभी भी एक कॉफी कप नहीं पकड़ सकते हैं? या कि आपके हाथ कभी-कभी इतना कांपते हैं कि यह दैनिक कार्यों में बाधा डालता है? उन अनैच्छिक हाथों की गतिविधियों को कंपकंपी कहा जाता है। वे मध्यम और वृद्धावस्था में आम हैं। वे जीवन के लिए खतरा नहीं हैं, लेकिन गंभीर झटके वाले लोगों को खुद को कपड़े पहनने, गाड़ी चलाने या खाना खाने में मुश्किल हो सकती है। इस लेख में आप हाथ और उंगलियों के कांपने के लक्षण और कारण के बारे में जान पाएंगे।

हाथ और उंगलियों के कांपने के लक्षण और कारण (Trembling Of Hands And Fingers Symptoms And Reason In Hindi)

हाथ कांपना आराम करते वक़्त हो सकता है (जैसे कि पार्किंसंस रोग में) या कोई गतिविधि करते समय भी हो सकते हैं। अधिकांश आराम करने वाले हाथ कांपने से ऐसा लगता है कि आप अपने अंगूठे और तर्जनी के बीच एक गोली घुमा रहे हैं। जब आप कुछ करते हैं, तो कंपन गायब हो जाता है।

गतिविधि के साथ होने वाले हाथ के झटकों का वर्णन इस आधार पर किया जाता है कि वे कब प्रकट होते हैं: Tremor symptoms In Hindi

- पोस्टुरल कंपकंपी (Postural tremor) तब होती है जब आपके हाथ फैलाए जाते हैं और गुरुत्वाकर्षण उन्हें नीचे खींच रहा होता है। हाथों को फैलाए जाने पर आप उन्हें पूरी तरह से स्थिर नहीं रख सकते।

- इंटेंशन कांपना (Intention tremor) तब शुरू होता है जब आप किसी लक्ष्य तक पहुंच रहे होते हैं, जैसे कि कीहोल जैसे ही आप अपना दरवाजा खोलते हैं।

- कार्य-विशिष्ट कंपन (Task-specific tremor) तब होता है जब आप कोई गतिविधि करते हैं, जैसे कि जब आप लिख रहे हों।

हम सभी को एक छोटा सा कंपन होता है जिसे शारीरिक झटके कहा जाता है; यह स्वाभाविक है और आमतौर पर ध्यान देने योग्य नहीं है। ऐसे झटके जो प्राकृतिक नहीं हैं उनमें निम्न प्रकार शामिल है- (Causes And Reasons Of Trembling)

- बढ़ाया शारीरिक कंपकंपी (Enhanced physiologic tremor)

कैफीन का उपयोग, एक अतिसक्रिय थायरॉयड, तनाव, थकान या नींद की कमी शारीरिक झटके को तेज कर सकती है। यह कंपकंपी पोस्टुरल कंपकंपी के रूप में दिखाई दे सकती है।

- दवा-प्रेरित कंपन (Medication-induced tremor)

कुछ दवाएं कंपकंपी पैदा कर सकती हैं, जैसे कि एंटीडिप्रेसेंट बुप्रोपियन (वेलब्यूट्रिन) और एंटी-एरिथमिक ड्रग एमियोडेरोन (Cordarone)। परिणामी कंपकंपी अक्सर पोस्टुरल होती है।

- पार्किंसोनियन कंपन (Parkinsonian tremor)

यह आराम करने वाला, पिल-रोलिंग कंपकंपी अपक्षयी न्यूरोलॉजिकल स्थिति पार्किंसंस रोग के साथ या बिना हो सकती है।

- आवश्यक कंपन (Essential tremor)

यह एक सौम्य कंपन है जो हाथ, सिर और आवाज बॉक्स सहित शरीर के विभिन्न हिस्सों में अनैच्छिक कंपन का कारण बनता है। आवश्यक कंपकंपी वाले व्यक्ति को पोस्टुरल हैंड ट्रेमोर या इरादे कांपना हो सकता है।

- अनुमस्तिष्क कंपन (Cerebellar tremor)

यह मस्तिष्क के पिछले हिस्से में सेरिबैलम को नुकसान के कारण होने वाला एक इरादा कंपकंपी है, जो अक्सर स्ट्रोक या मल्टीपल स्केलेरोसिस से होता है। सेरिबैलम आंदोलन को समन्वयित करने में मदद करता है, जैसे कि एक डॉर्कनोब को पकड़ने के लिए पहुंचना। अनुमस्तिष्क क्षति (Cerebellar damage) के कारण आपका हाथ दरवाज़े के घुंडी से चूक सकता है।

- पोस्ट-स्ट्रोक कंपकंपी (Post-stroke tremor)

एक स्ट्रोक के बाद, एक व्यक्ति को कई तरह के झटके लग सकते हैं। अगर सेरिबैलम को नुकसान होता है तो एक इरादा कंपकंपी हो सकती है। यदि क्षति बेसल गैन्ग्लिया में है, तो व्यक्ति को आराम करने वाला कंपकंपी हो सकती है।

- विदड्रॉअल कंपकंपी (Withdrawal tremor)

शराब वापसी से पीड़ित लोगों को पोस्टुरल कंपकंपी का अनुभव हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।