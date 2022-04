Turmeric paste to get relief from pain: भारतीय किचन में हम जितने भी भोजन बनाते हैं लगभग सब में हल्दी डालते ही हैं। बिना हल्दी के भोजन फिका लगता है। हल्दी को गुणों का खान कहा जाता है। संक्रामक रोगों से लेकर, त्वचा संबंधी परेशानियों तक में हल्दी (Haldi ke Fayde) लाभकारी है। इसके साथ ही हल्दी जोड़ों के दर्द (Jodo ke dard me lagaye haldi ka lep) में भी काफी लाभकारी मानी गई है। खासकर घुटने के पुराने दर्द से छुटकारा पाने के लिए हल्दी मददगार साबित हो सकती है।

दर्द से निजात दिलाए हल्दी का लेप- Dard se Nijat dilaye Haldi Ka Lep in hindi

जोड़ों का दर्द होने पर लगाए हल्दी का लेप (Apply turmeric paste for joint pain)

हल्दी और अदरक में हड्डियों को फ्लेक्सिबल रखने वाले ऑइल को रिस्टोर करने की क्षमता अधिक होती है। कई बार हड्डियों को सक्रिय रखने वाला तेल सूख जाता है, जिसके बाद जोड़ों में दर्द की समस्या बढ़ जाती है। ऐसे में घुटनों या फिर जोड़ों के दर्द से निजात पाने के लिए हल्दी के साथ अदरक का लेप लगाने से काफी फायदा मिलता है। दर्द वाले स्थान पर लेप लगाने से कुछ ही समय में दर्द दूर हो सकता है।

दर्द की रामबाण दवा है हल्दी का लेप (Turmeric paste is the panacea for pain)

हल्दी और अदरक दोनों में ही बड़ी मात्रा में औषधीय गुण मौजूद होते हैं। हल्दी में पाए जाने वाले तत्वों की वजह से चोट के दर्द को तत्काल खत्म किया जा सकता है। अगर दर्द पुराना है या फिर ठंड के मौसम में जोड़ों में दर्द की समस्या से परेशान रहते हैं तो फिर आपके लिए हल्दी और अदरक का लेप रामबाण साबित हो सकता है।

दवा से ज्यादा फायदेमंद है हल्दी (Turmeric is more beneficial than medicine)

एक शोध के दौरान शोधकर्ताओं ने घुटनों के ऑस्टियोअर्थराइटिस से पीड़ित 40 साल से अधिक उम्र के 70 रोगियों पर रिसर्च किया। इन्हें दो समूहों में बांट दिया गया, जिसमें से आधे मरीजों को 12 सप्ताह के लिए प्रत्येक दिन कुल 1000 मिलीग्राम हल्दी के साथ दो कैप्सूल दिए गए, जबकि दूसरे आधे समूह को एक प्लेसेबो (जोड़ों के दर्द की दवा) दिया गया। ये शोध ऑस्ट्रेलिया में तस्मानिया विश्वविद्यालय में किया गया।

हल्दी के सेवन से दूर हो सकता है पुराने से पुराना घुटने का दर्द (Chronic knee pain can be removed by turmeric)

रिसर्च के दौरान पाया गया कि, जिन्हें हल्दी का सेवन कराया गया उनमें घुटने का दर्द काफी कम पाया गया। अधिकतर मरीजों ने खुद घुटने में दर्द (Haldi se Kam hota hai ghutne ka dard) की समस्या कम होने की बात कही। पहले से उनका घुटना बेहतर तरीके से कार्य करने लगा और दर्द में भी आराम मिला। इसके साथ ही इसमें से चार लोगों ने तो घुटने का दर्द कम करने वाली दवाओं का सेवन करना भी बंद कर दिया। वहीं, इनमें से किसी पर भी इसका दुष्प्रभाव देखने को नहीं मिला।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

