पपीता (Papaya) एक नरम उष्णकटिबंधीय फल है जिसमें पीले-नारंगी रंग होते हैं। फलों की यह प्रजाति जो कैरिकेसी परिवार से संबंधित है, यह गोल और मोटा है और बड़े और छोटे आकार में आता है। इसका स्वाद इस बात पर निर्भर करता है कि आप पका हुआ या कच्चा पपीता खा रहे हैं। पके होने पर पपीता मीठा होता है और इसका स्वाद खरबूजे के बराबर होता है। दूसरी ओर, कच्चे पपीते में बहुत कम या बिल्कुल भी स्वाद नहीं हो सकता है। पपीता का सेवन शरीर के लिए लाभकारी होता है। यह लेख आपको त्वचा और सेहत के लिए पपीता खाने के फायदे बताने जा रहा है, अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए लेख अंत तक पढ़ें।

त्वचा और सेहत के लिए पपीता खाने के 5 फायदे - Tvcha Aur Sehat Ke Liye Papita Khane Ke Fayde In Hindi

1. आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली को बढ़ा दे (Boost your immune system)

विटामिन C के एक उत्कृष्ट स्रोत के रूप में, पपीता खाने से आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली (immunity) को बढ़ावा मिल सकता है और आपके शरीर को कई तरह की बीमारियों और संक्रमणों से बचा सकता है। अपनी डाइट में पपीता सलाद करके भी आप अपनी इम्युनिटी बढ़ा सकते हैं।

2. अल्जाइमर रोग के खतरे को कम करे (Reduce the risk of Alzheimer's disease)

अल्जाइमर रोग एक प्रगतिशील न्यूरोडीजेनेरेटिव (neurodegenerative) रोग है जो मस्तिष्क की कोशिकाओं को मारता है। यह स्मृति समस्याओं और बौद्धिक क्षमताओं के क्रमिक नुकसान का कारण बनता है। एक अध्ययन में पाया गया कि किण्वित (fermented) पपीते के पाउडर का अर्क अल्जाइमर रोग से पीड़ित लोगों में ऑक्सीडेटिव तनाव के प्रभावों का मुकाबला करने में मदद कर सकता है और बीमारी की प्रगति को धीमा कर सकता है।

3. संभावित रूप से हृदय की रक्षा करे (Potentially protect the heart)

पपीते में विटामिन C, पोटेशियम, एंटीऑक्सिडेंट और फाइबर होता है, जो आपकी धमनियों (arteries) को स्वस्थ रखने में मदद करता है और रक्त प्रवाह को बढ़ावा देता है। यह कोलेस्ट्रॉल को भी कम कर सकता है और हृदय रोग, उच्च रक्तचाप और स्ट्रोक के लिए आपके जोखिम को कम कर सकता है।

4. आंखों की रक्षा करने में मदद कर सकता है (Can help protect the eyes)

पपीते में ल्यूटिन, ज़ेक्सैन्थिन, विटामिन C और विटामिन E पोषक तत्वों की अच्छी मात्रा होती है, जो आँखों की रक्षा कर सकते हैं और उम्र से संबंधित धब्बेदार अध: पतन (macular degeneration) जैसी आँखों की बीमारियों को रोकने में मदद कर सकते हैं। ल्यूटिन (lutein) और ज़ेक्सैन्थिन (zeaxanthin) दो एंटीऑक्सिडेंट हैं जिनका उपयोग आँखों में किया जाता है।

5. झुर्रियों और उम्र बढ़ने के संकेतों को रोके (Prevent wrinkles and signs of aging)

पपीता आपको जवां दिखने में मदद करता है। फल विटामिन C का एक उत्कृष्ट स्रोत होने के कारण, यह आपके शरीर में कोलेजन के निर्माण में मदद करता है, जिसके परिणामस्वरूप आपके ऊतक आपस में जुड़ जाते हैं। कुल मिलाकर, हर दिन एक कटोरी पपीता खाने से आप अपनी वास्तविक उम्र से कम से कम पांच साल छोटे दिख सकते हैं।

