ग्लिसरीन, जिसे ग्लिसरॉल (glycerol) भी कहा जाता है, एक रंगहीन, गंधहीन, मीठा स्वाद वाला तरल होता है जिसमें बहुत गाढ़ा, चिपचिपापन होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया का एक उप-उत्पाद, यह चीनी और अल्कोहल कार्बनिक यौगिक, पौधे और पशु दोनों स्रोतों से प्राप्त होता है और स्वास्थ्य और सौंदर्य के लिए इसके कई लाभों के लिए सौंदर्य और दवा उद्योग में व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। ग्लिसरीन लंबे समय से हमारी माताओं और दादी द्वारा उपयोग किया जाता है और यह उनके सौंदर्य प्रदर्शनों की सूची का एक अनिवार्य हिस्सा था। यह कई ग्लिसरीन त्वचा लाभों के कारण है जो हमारे बाजारों में सभी फैंसी क्रीम और लोशन की बाढ़ से बहुत पहले ही उन्हें अच्छी स्थिति में रखते थे। ग्लिसरीन उतना ही लोकप्रिय रहा है जितना कि वर्षों से इसकी सुंदरता आवश्यक है क्योंकि इसके कई अद्भुत लाभ हैं। इस लेख में त्वचा के लिए ग्लिसरीन के उपयोग और फायदे बताये गए हैं।

त्वचा के लिए ग्लिसरीन के उपयोग और 3 फायदे - Tvcha Ke Liye Glycerin Ke Upyog Aur Fayde In Hindi

1. त्वचा को जवान रखता है (It keeps skin young)

ग्लिसरीन को अपनी त्वचा पर लगाने से आपकी त्वचा में नमी जमा हो जाती है और यह एक युवा, स्वस्थ चमक देता है। त्वचा की ऊपरी परत में नमी खींचकर, ग्लिसरीन झुर्रियों की उपस्थिति को कम करने में मदद करती है और त्वचा को नरम और चिकनी दिखती रहती है। ग्लिसरीन उम्र बढ़ने को धीमा करने के लिए त्वचा की कार्यक्षमता में भी सुधार करता है। ग्लिसरीन त्वचा की सुरक्षात्मक बाधा बनाने के लिए युवा त्वचा कोशिकाओं को सबसे गहरी परतों से सतह तक मार्गदर्शन करने में मदद करता है। नतीजतन, ग्लिसरीन त्वचा को समग्र रूप से बेहतर दिखता है, महसूस करता है और बेहतर काम करता है।

2. मुँहासे कम करता है (It reduces acne)

मुंहासों के लिए आमतौर पर क्लींजर और मॉइश्चराइजर में पाए जाने वाले कुछ तत्व वास्तव में त्वचा के लिए बहुत कठोर होते हैं। मजबूत त्वचा देखभाल उत्पाद सूजन और जलन पैदा करके कुछ व्यक्तियों के लिए मुँहासे खराब कर सकते हैं। ग्लिसरीन का उपयोग कठोर उत्पादों के दुष्प्रभावों के बिना आपकी त्वचा को सुंदर बनाने के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा, ग्लिसरीन तेल मुक्त और गैर-कॉमेडोजेनिक है, जिसका अर्थ है कि यह आपके छिद्रों को बंद नहीं करेगा। बंद रोमछिद्रों के कारण ब्रेकआउट हो जाते हैं, इसलिए तैलीय त्वचा के लिए ग्लिसरीन सही समाधान हो सकता है।

3. त्वचा के लिए सुरक्षित है (It is safe for the skin)

आपकी त्वचा तरल पदार्थ को अंदर रखकर, हानिकारक बैक्टीरिया और वायरस को बाहर रखकर और आपके शरीर के तापमान को भी नियंत्रित करके आपके शरीर की रक्षा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप स्वस्थ त्वचा को बढ़ावा देने वाले सुरक्षित उत्पादों का उपयोग करना चाहेंगे। कुछ परफ्यूम और रसायन त्वचा को शुष्क कर सकते हैं, छिद्रों को बंद कर सकते हैं या जलन पैदा कर सकते हैं। ग्लिसरीन रोमछिद्रों को बंद नहीं करता है और इसका उपयोग करना सुरक्षित है।

ग्लिसरीन के उपयोग : Uses of Glycerin In Hindi

1. ग्लिसरीन को फेशियल मॉइश्चराइजर की तरह इस्तेमाल करें।

2. ग्लिसरीन को बॉडी मॉइश्चराइजर की तरह इस्तेमाल करें।

3. ग्लिसरीन को क्लींजर की तरह इस्तेमाल करें।

4. ग्लिसरीन को टोनर की तरह इस्तेमाल करें।

5. ग्लिसरीन को मेकअप रिमूवर की तरह इस्तेमाल करें।

6. बेजान बालों को चमकदार बनाने के लिए ग्लिसरीन का इस्तेमाल करें।

7. ग्लिसरीन को हेयर कंडीशनर की तरह इस्तेमाल करें।

8. ग्लिसरीन को लिप ग्लॉस/मॉइस्चराइज़र की तरह इस्तेमाल करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Vineeta Kumar