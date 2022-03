पॉपुलर उसे के अनुसार, उबटन आम तौर पर पाउडर के रूप में एक मिश्रण होता है, जिसे प्राकृतिक सामग्री जैसे बेसन, हल्दी और चंदन के साथ मिलाया जाता है। आमतौर पर लोग इन सामग्रियों को गुलाब जल और दूध के साथ मिलाकर पेस्ट या स्क्रब में बदल देते हैं। प्राचीन काल में लोग, विशेष रूप से शाही परिवार के लोग, अपनी त्वचा को ताजा और चमकदार दिखाने के लिए उबटन का उपयोग करते थे। त्वचा के लिए बाजार के फेशियल ट्रीटमेंट्स महंगे हो सकते हैं, ऐसे में घरेलू नुस्खे काम आ सकते हैं और यह एक सस्ता विकल्प भी है। घरेलू नुस्खों में से एक घर पर बना उबटन है। इस लेख में आप चेहरे पर उबटन लगाने के फायदों के बारे में जानेंगे।

घर पर कैसे बनाए उबटन, जानिए चेहरे पर उबटन लगाने के फायदे : Home-Made Ubtan Benefits

1) प्राकृतिक सामग्री से बनाया जा सकता है (Can be made from natural ingredients)

उबटन 100% प्राकृतिक सामग्री से बनाया जाता है। इसके अलावा, यदि आप इसे बाजार से नहीं खरीदना चाहते हैं, तो आपके पास इसे ऐसी सामग्री से बनाने का विकल्प है जो आपकी त्वचा के प्रकार के अनुकूल हो और आपकी त्वचा को किसी भी तरह से नुकसान न पहुंचाए।

2) उबटन पाउडर शरीर के बालों को कम करने का काम करता है (Ubtan powder serves to reduce body hair)

होम-मेड बॉडी स्क्रब से बना उबटन पाउडर आपके चेहरे और शरीर पर बालों के विकास को रोकने के लिए पाया गया है। आप एक चुटकी हल्दी के साथ उबटन का मिश्रण बना सकते हैं। यदि आप इसका उपयोग बालों के विकास की दिशा के विपरीत करते हैं, तो यह बालों के रोम को गंभीर रूप से कमजोर कर देता है, जो अंततः बालों के विकास को कम कर देता है।

3) यह आपकी त्वचा से टैन को कम करता है (It reduces the tan from your skin)

अगर आप अपनी त्वचा से टैन हटाना चाहते हैं तो उबटन पाउडर में बेसन, दूध और नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। ये जाने-माने वाइटनिंग एजेंट हैं और ये टैन लाइनों को कम करने की दिशा में काम करते हैं। उबटन में उपयोग किए जाने वाले लगभग सभी उत्पादों में त्वचा को हल्का करने और ठंडा करने के गुण होते हैं।

4) यह काले धब्बे और झुर्रियों को कम करने में मदद करता है (It helps in reducing dark spots and wrinkles)

यदि आप उबटन का उपयोग करते हैं, तो आपको त्वचा विशेषज्ञ के पास जाने और अपनी त्वचा पर विभिन्न प्रकार की दवाओं का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है। हर दिन अलग-अलग तरह के उबटन का इस्तेमाल करने से काले धब्बे और झुर्रियों को कम करने में काफी मदद मिलेगी।

5) उबटन आपकी त्वचा को चमकदार बनाता है (Ubtan makes your skin glow)

उबटन त्वचा को धीरे से एक्सफोलिएट करता है क्योंकि यह बेसन जैसे प्राकृतिक अवयवों से बना है, जो त्वचा को पूरी तरह से साफ और ताजा बनाता है। कुछ उबटन में चंदन का पाउडर भी होता है, जो त्वचा की रंगत को निखारने में मदद करता है। यदि आप अपने शरीर को एक्सफोलिएट करने के लिए नियमित रूप से उबटन का उपयोग करते हैं, तो आपका चेहरा अधिक चमकदार और दाग-धब्बों से मुक्त हो जाएगा। सर्वोत्तम परिणामों के लिए, उबटन को लगा कर 15-20 मिनट के लिए अपनी त्वचा पर छोड़ दें और फिर धो लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Vineeta Kumar