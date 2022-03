पेशाब में जलन के आयुर्वेदिक उपाय : Urine Irritation Ayurvedic Treatment

पेशाब में जलन होना वैसे तो एक सामान्य समस्या है। जो किसी को बी हो सकती है। इस समस्या के दौरान पेशाब करते हुए दर्द, जलन महसूस हो सकती है। पेशाब में जलन की समस्या (Urine Irritation) पुरुषों की तुलना में महिलाओं में ज्यादा देखने को मिलती है। पेशाब कम आना, पेशाब बंद होना, रुक-रुककर पेशाब आना, पेशाब में खून आना पेशाब में जलन के लक्षण (urine irritation symptoms) हो सकते हैं। ऐसे में इस समस्या को दूर करने के लिए जरूरी है पेशाब का खुलकर आना। जानते हैं पेशाब में जलन के आयुर्वेदिक दवा।

पेशाब में जलन की आयुर्वेदिक दवा : Urine Burning Ayurvedic Treatment In Hindi : Peshab Mein Jalan ke Ayurvedic Upay In Hindi

धनिया पानी (Coriander Water for Urine Infection) - धनिया के बीज का पानी पेशाब की जलन को शांत करने का एक बेहतरीन आयुर्वेदिक उपाय (How to Cure Burning Urine Naturally) है। इस पानी के सेवन से मूत्रपथ के संक्रमण को दूर करने में मदद मिलती है। धनिया पानी पीने से शरीर में जमा विषाक्त पदार्थ, रोगाणु भी यूरिन के साथ बाहर निकल जाते हैं।

खस का शरबत (khas ka sharbat) - खस का शरबत पीने से पेशाब में जलन की समस्या को दूर करने में मदद मिलती है। खस की तासीर बहुत ठंडी होती है, इससे पित्त दोष शांत होता है। इसके सेवन से आपको खुलकर यूरिन निकलेगा, साथ ही दर्द और जलन भी कम होगा।

चंदन का शरबत - चंदन का शरबत सेहत के लिए काफी फायदेमंद होता है। पेशाब में जलन और दर्द होने पर चंदन का शरबत पीना फायदेमंद हो सकता है। चंदन का प्रभाव ठंडा होता है, जिससे पेट की जलन शांत होती है। चंदन का शरबत पीने से शरीर में जमा विषाक्त तत्व आसानी से बाहर निकल जाते हैं। साथ ही पेशाब भी खुलकर आता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Edited by Naina Chauhan