एलोवेरा का उपयोग आजकल काफी ज्यादा बढ़ गया है। एलोवेरा में पोषक तत्व भी भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, सी, ई, फॉलिक एसिड, कोलीन, बी1, बी2, बी3 और बी 6 पाया जाता है। एलोवेरा उन पौधों में भी शामिल है जिसमें विटामिन बी12 भी होता है और करीब 20 प्रकार के मिनरल्स जिनमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, जिंक, क्रोमियम, सेलेनियम, सोडियम, आयरन, पोटैशियम, कॉपर और मैंगनीज शामिल हैं। ऐसे में इसके सेहत के लिए बहुत से फायदे भी देखे गए हैं। एलोवेरा को कई तरह से उपयोग में लिया जा सकता है। लेकिन क्या आप जानते हैं, गर्मियों में भी एलोवेरा आपके बहुत काम आ सकता है। आज आपको इस लेख में हम यही बताएँगे कि किस तरह से आप एलोवेरा का इस्तेमाल गर्मियों में भी कर सकती हैं। तो चलिए जानते हैं।

गर्मी में एलोवेरा का इस तरह से करें उपयोग, मिलेंगे कई फायदे Use aloe vera in this way in summer, you will get many benefits in hindi

त्वचा को करे मॉइश्चराइज (Moisturize the skin) - ज्यादातर लोगों को लगता है कि गर्मियों में त्वचा को किसी भी तरह के मॉइश्चराइजर की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि इस समय त्वचा रूखी नहीं होती। लेकिन आपको बता दें कि अगर आप गर्मियों में भी त्वचा को मॉइस्चराइज रखेंगे, तो इससे आपकी त्वचा जल्दी लूज नहीं होगी । इसके लिए आप एलोवेरा जेल का उपयोग कर सकते हैं। क्योंकि एलोवेरा जेल ठंडक भी देगा और आपकी त्वचा के लिए लाभदायक भी होगा।

कब्ज की समस्या को करे दूर (Get relief from constipation) - गर्मियों में अक्सर लोग कब्ज की समस्या परेशान रहते हैं। ऐसे में अगर आप एलोवेरा जेल का सेवन रोजाना करेंगे, तो इससे आपकी कब्ज की समस्या में भी बहुत हद तक आराम मिल सकता है।

टैनिंग को हटाए (Remove tanning) - गर्मियों में टैनिंग की समस्या सभी को होने लगती है। खासकर उन लोगों को जो घर से बाहर रहते हैं। जिन लोगों का धूप में ज्यादा रहना होता है। टैनिंग से निपटने के लिए आप एलोवेरा जेल से उस जगह की मसाज करें। इससे कुछ ही समय में टैनिंग ठीक हो सकती है।

सिर को ठंडा रखने के लिए (to keep the head cool)- अगर आप चाहते हैं कि गर्मियों में आपके सिर में ठंडक बनी रहे, तो इसके लिए आप हफ्ते में 1 से 2 बार एलोवेरा जेल को बालों में लगा सकती हैं। इससे सिर ठंडा रहेगा और सिर दर्द जैसी समस्या से भी आप कोसो दूर रहेंगे। इसके अलावा एलोवेरा के उपयोग से नींद भी अच्छी आएगी।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

