वायु प्रदूषण से स्किन को बचाने के लिए करें एलोवेरा का इस्तेमाल- vayu pradushan se skin ko bachane ke liye karen Aloe Vera ka istemal

इन दिनों वायु प्रदूषण तेजी से फैल रहा है, ऐसे में इसका स्किन पर भी पड़ता है। जिसके चलते, स्किन ड्राई और चेहरा मुरझाया हुआ लगता है। चेहरा उम्र से पहले ही बूढ़ा दिखने लगता है। आयुर्वेद में एलोवेरा का काफी महत्व है। इसे कई समस्याओं से निजात पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। शारीरिक समस्याओं से लेकर स्किन से जुड़ी परेशानियों में एलोवेरा काफी लाभकारी है। इसके साथ ही पॉल्यूशन के कारण स्किन प्रॉब्लम से छुटकारा दिलाने में एलोवेरा (Aloe vera for skin Protection) काफी कारगर है।

वायु प्रदूषण से स्किन को बचाता है एलोवेरा (Aloe vera protects the skin from air pollution)

एलोवेरा कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड को अवशोषित कर लेता है और ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाता है। माना जाता है कि, एलोवेरा का एक पौधा नौ एयर प्यूरीफायर के बराबर होता है। इसके साथ ही आयुर्वेद में तो एलोवेरा को संजीवनी बताया गया है। एलोवेरा एयर प्यूरीफायर के अलावा सौंदर्य निखारने का भी काम करता है। त्वचा की देखभाल से लेकर बालों की खूबसूरती तक, हर परेशानी से ये निजात दिलाने में फायदेमंद है।

एलोवेरा इन समस्याओं में है ज्यादा कारगर (Aloe vera is more effective in these problems)

पिंपल्स और टैनिंग (Aloe vera is beneficial to get rid of pimples and tanning)

चेहरे पर जब पिंपल्स और टैनिंग की समस्या होती है तो चेहरा भद्दा दिखने लगता है। ऐसे में एलोवेरा के जूस का सेवन करना चाहिए। नियमित इसका सेवन करने से इस समस्या से जल्द निजात मिल जाएगी।

आंखों की जलन (Aloe vera to get relief from eye irritation)

अगर आप लगातार कंप्यूटर के सामने घंटों बैठे रहते हैं तो अक्सर आंखों में जलन की समस्या रहती है। इसके साथ ही टीवी देखने से या फिर नींद न पूरी होने के चलते आंखों में जलन के साथ कई समस्याएं रहती हैं। ऐसे में दो चम्मच एलोवेरा जेल को पानी में मिलाकर इससे आंखों को धोने से काफी आराम मिलता है और जलन की भी समस्या दूर हो जाती है।

झड़ते बाल और डैंड्रफ (Aloe vera to get rid of hair fall and dandruff)

झड़ते बालों की समस्या को रोकने के लिए अपने कंडिशनर में दो चम्मच एलोवेरा जेल मिलाकर बालों में लगाने से ये समस्या दूर होगी। साथ ही डैंड्रफ से भी छुटकारा मिलेगा और बालों में चमक आएगी और साथ ही मजबूती भी मिलेगी।

जोड़ों में दर्द (Use aloe vera in joint pain)

एलोवेरा कई मामलों में लाभकारी है। जहां यह स्किन और बालों से जुड़ी समस्याओं के लिए फायदेमंद है तो वहीं, शरीर से जुड़ी कई बीमारियों में भी इसका लाभ देखने को मिलता है। जोड़ों में दर्द की समस्या से राहत पाने के लिए ताजे एलोवेरा जेल को लें और दर्द वाली जगह पर मालिश करें, इससे काफी आराम मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

