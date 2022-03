गले में खराश का संबंध हमारे श्वसन तंत्र में किसी गड़हड़ी के कारण होता है। जब हमारे गले की अंदरूनी परत संक्रमित हो जाती है तो गले में सूजन, खांसी और खरखराहट हो जाती है। यह सर्दी और जुकाम के कारण भी होता है। कुछ घरेलू उपाय के जरिए इसे ठीक किया जा सकता है। जिसमें से एक है लहसुन। आयुर्वेद में लहसुन का काफी उपयोग बताया गया है। लहसुन में इम्युनिटी को बूस्ट करने के साथ ही कई सारे ऐसे गुण पाए जाते हैं जो हमारे शरीर के लिए काफी फायदेमंद होते हैं।

गले की खराश दूर करने के लिए लहसुन का करें इस्तेमाल- gale ki kharash door karne ke liye lahsun ke kare istemal in hindi

गले की खराश होगी दूर (Garlic will cure sore throat)

गले की खराश की समस्या से छुटकारा पाने के लिए लहसुन काफी लाभकारी है। इसमें कई सारे ऐसे पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो गले के इंफेक्शन और बैक्टीरिया से लड़ने में मदद करते हैं। गले में खराश की समस्या में एक गिलास गर्म पानी में लहसुन को पीसकर कुछ बूंदें डाल लें। उसके बाद उस पानी से गरारे करें, इससे काफी फायदा मिलेगा।

खांसी को करे दूर (Garlic to remove cough)

जिन्हें खांसी की समस्या है और यह ठीक नहीं हो रही है तो उन्हें एक बार लहसुन का इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। क्योंकि, यह पुरानी से पुरानी खांसी को ठीक करने में कारगर मानी गई है। इसके लिए एक गिलास अनार के जूस में लहसुन के रस की कुछ बूंदों को मिलाकर नियमित तौर पर सेवन करें। सुबह खाली पेट सेवन करने से इसके असर और भी बढ़ जाते हैं और खांसी की समस्या से जल्द आराम पाया जा सकता है।

गले की खराश दूर करने के लिए अन्य उपाय | Other remedies for sore throat in hindi

नींबू पानी (Lemon water to get rid of sore throat)

गले की खराश को दूर करने के लिए नींबू पानी भी काफी फायदा पहुंचाता है। इसके लिए नींबू पानी में एक चम्मच चीनी और चुटकी भर नमक डालकर रोजाना सेवन करें। जल्द ही खराश की समस्या से निजात मिल सकेगी।

लौंग (Sore throat will go away by eating cloves)

गले की खराश की समस्या में लौंग काफी फायदा पहुंचा सकती है। लौंग एंटीबैक्टीरियल गुणों से भरपूर होती है जो गले की खराश को दूर करने के साथ ही गले के इंफेक्शन से भी छुटकारा दिलाने में मदद करती है।

मुलेठी चबाएं (Chew liquorice in sore throat)

गले की समस्याओं में मुलेठी चबाने से आराम मिलता है। अक्सर मौसम परिवर्तन के कारण गले में दर्द और खराश की समस्या हो जाती है। ऐसे में मुलेठी आपके काम आ सकती है। इसके लिए मुलेठी का चूर्ण मुंह में रखकर चुसने से आराम मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

