गैस गीजर का संभलकर करें इस्तेमाल, लापरवाही से हो सकते हैं कई नुकसान 

सर्दियों का मौसम आते ही ज्यादातर घरों में पानी गर्म करने के लिए गैस गीजर का इस्तेमाल करते हैं। आजकल ये बहुत ही आसान तरीका हो गया है पानी को गर्म करने का। इससे लोग घंटो तक नहाते रहते हैं। लेकिन कई बार ये आसान तरीका बहुत ज्यादा नुकसानदायक हो सकता है। गैस गीजर का इस्तेमाल जिन घरों में भी किया जाता है, उन्हें इसका संभलकर उपयोग करना चाहिए। क्योंकि इससे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं और वो क्या है आइए जानते हैं आगे के लेख में-

गैस गीजर को बाथरुम के बाहर लगाएं (Install gas geyser outside the bathroom) - यदि आप अपने घर में गैस गीजर का इस्तेमाल कर रहें हैं, या करना चाह रहे हैं, तो आप इसको बाथरूम में न रखते हुए, घर के बाहर रखें। इससे आप किसी भी तरह की अनहोनी से खुद को बचा सकते हैं।

गैस गीजर को करें बंद (Switch off the gas geyser) - नहाने के बाद इस बात का ध्यान जरूर रखें कि गैस गीजर को बंद कर दें। क्योंकि कभी अगर गैस लीक होने की संभावना भी हो तो उससे बचा जा सके।

पानी भरने के बाद नहाएं (Take a shower after filling the water) - जब भी आप नहाने जाएँ, तो आप पहले बालटी और टब को गर्म पानी से भर लें और इसके बाद गीजर को बंद करें फिर नहाएं। क्योंकि कई बार गैस लीक होने का खतरा बना रहता है। जिस कारण आप परेशानी में पड़ सकते हैं।

खिड़कियों को रखें खुला (Keep windows open) - अगर आपके घर में भी गैस गीजर का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो अपने घर की खिड़कियों को खुला रखें जिससे वेंटिलेशन सही तरीके से बना रहे और आप सुरक्षित रहें।

