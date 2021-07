बढ़ा हुआ पेट और कस रही पैंट इस बात का प्रमाण है कि आपको वजन कम (Weight Loss) करने की जरूरत है। वजन कम करना (Lose Weight) आसान है लेकिन उसे इतना पेचीदा बना दिया गया है कि इंसान वजन कम कर पाए या नहीं, वो अपना स्ट्रेस जरूर बढ़ा लेता है जो अच्छी बात नहीं है।

अगर लोगों को आप अच्छे नहीं लगते हैं, तो उस बात को अपने दिमाग से हटा दें क्योंकि जमाने में ऐसा शायद ही कोई होगा जिसे दूसरा हर हाल में पसंद करता हो। अगर आप खुद से खुश हैं तो आपसे बेहतर कोई नहीं लेकिन अगर ये बढ़ा हुआ वजन और निकली हुई तोंद आपको भी परेशानी का कारण लग रही है तो आज ही इसे ठीक करने का मन बनाएं।

पहला कदम उस इच्छा का होता है जो आप अपने मन में बनाते हैं। अगर आपके मन में ये भाव है कि मोटापा कम करना है तो आप मोटापा कम ही करते रहेंगे। आपको ये सोचना चाहिए कि मोटापा कम हो चुका है, ना कि ये कि जिम से बाहर निकलकर मैं कितने रोल खाऊंगा या खाऊँगी और घर में खाने में क्या बना होगा। खाने की बात करें तो इस डिश की मदद से आप अपने बढ़े वजन और तोंद को खत्म कर सकते हैं।

वजन घटाने के लिए सिर्फ इस एक डाइट को अपनाएं: Wajan Ghatane Ke Liye Sirf Is Ek Diet Ko Apnaein

वजन घटाने के लिए क्या करें: How to lose weight in Hindi?

सबसे पहले तो चिंता करना कम करें। चिंता किसी भी समस्या का हल नहीं है। अगर आपको कोई भी परेशानी है तो उसका हल ढूंढें और अगर वो हल मौजूद है तो उसको करने की आदत डालें। किसी भी अच्छी चीज की आदत कभी खराब नहीं होती है। आपका शरीर इसका सबसे बड़ा उदहारण है।

डिश के लिए क्या क्या चाहिए: Ingredients of weight loss dish in Hindi

डिश को बनाने के लिए आप एक मीडियम साइज का प्याज लें और इसके साथ साथ दो छोटे टमाटर, एक चौथाई पत्ता गोभी, आधा शिमलामिर्च और एक मीडियम साइज की गाजर ले लें। इन्हें बेहद छोटे टुकड़ों में काट लें और अब आइए चलते हैं गैस की तरफ जहाँ हम इस डिश को बनाएँगे।

वेट लॉस डिश कैसे बनाएं: How to make the weight loss dish in Hindi

इसके लिए एक कढ़ाई या पतीले में सिर्फ जरा सा पानी डालें और लो फ्लेम पर उसे गर्म करें। पानी के गर्म होते ही प्याज ड़ाल दें और जैसे ही प्याज को डाले हुए एक मिनट हो जाए तो इसमें गोभी डालें और इन दोनों को चलाते रहें। इसके बाद इसमें सेंधा नमक डालें और उसके बाद गाजर, शिमलामिर्च और टमाटर को एक मिनट के अंतराल पर ड़ाल दें। इसके ऊपर काली मिर्च ड़ाल दें और इसके बाद एक बड़े कप या गिलास जितना पानी ड़ाल दें। इसके बाद इसे ढ़क दें और इसे 15 मिनट के लिए पकने दें। इसके बाद गैस बंद कर दें।

तेल का इस्तेमाल करना है या नहीं?: Do we need to add oil in weight loss dish or not in Hindi?

जी नहीं, इस डिश में तेल का इस्तेमाल नहीं करना है।

क्या इसमें चीजों की मात्रा बदल सकते हैं?: Can we change the ingredient quantity in the dish in Hindi?

जी नहीं, इसमें इस्तेमाल की गई चीजों की मात्रा में कोई बदलाव ना करें। नमक और काली मिर्च चूँकि आप स्वादानुसार ही डालेँगे इसलिए उसकी कोई मात्रा नहीं बताई गई है।

क्या इसे दिन में सुबह खाना है और इसे कितनी बार खाया जा सकता है?: Do we need to eat it in the morning and how many times in Hindi?

वजन घटाने के लिए आप इसका सेवन किसी भी समय कर सकते हैं। आप चाहें तो इसको अपने किसी भी समय के खाने की जगह पर इस्तेमाल कर सकते हैं। ये आपके शरीर को एकदम फिट कर देगी और महज सात दिनों के अंदर आपको शरीर में एक फर्क महसूस होगा। आप इसे दिन में कितनी बार भी खा सकते हैं।

उम्मीद है कि आप इसका इस्तेमाल करके अपने रिजल्ट को हमारे साथ साझा करेंगे।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

