इंसान के लिए हँसना बेहद आसान है लेकिन फिर भी हम सब अपने गमों का जिक्र ज्यादा और खुशियों का कम करते हैं। ऐसा बताया जाता है कि गुस्सा करने के लिए या फिर दुखी होने के लिए चेहरे की 42 मांसपेशियों को मेहनत करनी पड़ती है जबकि मुस्कुराने के लिए सिर्फ 27 मांसपेशियों की जरूरत है।

अब आप स्वयं सोचें कि जिस चीज को करने से आपको अपने शरीर में से कम मांसपेशियों का इस्तेमाल करना पड़े और साथ ही उसको करने से आपको खुशी भी महसूस हो तो वो करना किसी भी दिन उस चीज से अच्छा है जिसको करने में अधिक मेहनत और मूड को भी नुकसान की स्थिति से होकर गुजरना पड़े।

यही वजह है कि आपको अपने जीवन के नजरिए को बदलने की जरूरत है और आप ये पाएंगे कि आपके इस एक बदलाव से आपके जीवन पर काफी अच्छे प्रभाव देखने को मिलेंगे। आइए आपको वो तरीके बताते हैं जिनको करने से आपके जीवन में चौंकाने वाले अच्छे बदलाव देखने को मिलेंगे।

लाइफ में आज से करें एक नयी शुरुआत और सेहत को बनाएं बेहतर: Life Mein Aaj Se Karein Ek Nayi Shuruaat Aur Sehat Ko Banayein Behtar

अपने बिस्तर को तब तक ना छोड़ें जब तक आप अपने जीवन के हर पल के लिए शुक्रिया ना कह चुके हों: Don't leave the bed until you practiced gratitude

हम सब सुबह उठते ही अपने कामों में लग जाते हैं। इसमें सबसे पहले मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया जाना बेहद जरूरी है। अगर आपको भी ऐसा लगता है तो ये गलत है। आप सुबह उठकर तब तक बिस्तर को ना छोड़ें जब तक आप अपने जीवन के हर पल को लेकर शुक्रगुजार ना हों। इसमें अच्छी सेहत, अच्छी आर्थिक स्थिति, माँ बाप की जीवन में उपस्थिति और उनकी अच्छी सेहत के साथ साथ चलने के लिए गाड़ियां, एक अच्छी पत्नी, बच्चे एवं जीवन का हर छोटा से छोटा पल शामिल है।

गिलास को हमेशा आधा भरा देखें: Look at the brighter side

हिंदी फिल्मों का एक प्रसिद्ध गीत है जिसके कुछ बोल हैं,'इक दिन बिक जाएगा माटी के मोल' और इस गीत को अगर हम समझ गए तो हमें हमेशा जीवन में चीजों के अंदर अच्छे पल ही दिखेंगे। ये एक अच्छा तरीका है और इसका इस्तेमाल करके आप खुद को बेहतर कर सकते हैं और साथ ही अपनी लाइफ को भी बदल सकते हैं।

ए भाई जरा देख के चलो: Watch your step

जीवन में हम सब चलते जा रहे हैं लेकिन क्यों चल रहे हैं, इसके बारे में किसको मालूम है? ये एक रैट रेस है और हम भी चले जा रहे हैं। अपनी सतर्कता से हम संभलकर चलते हैं लेकिन अगर सतर्कता के साथ आप हैडिंग में दिए गए गीत के बोलों को समझ गए तो आपको ये मालूम हो जाएगा कि मुस्कुराना ही कहानी है, बाकी सब फानी है।

(डिस्क्लेमर: प्रस्तुत लेख में सुझाए गए टिप्स और सलाह केवल आम जानकारी के लिए है, इसे पेशेवर चिकित्सा सलाह के रुप में नहीं लिया जा सकता। कोई भी स्टेप लेने से पहले अपने चिकित्सक से परामर्श जरूर कर लें।)

