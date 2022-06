मलाई के उपयोग और 3 फायदे - Malai Ke Upyog Aur 3 Fayde

ग्रेवी से लेकर मिठाइयों तक कई व्यंजनों में ताज़ी, घर की बनी मलाई या क्रीम का उपयोग होता है। हालाँकि, हम उपयोग से पहले इसे मापते हैं क्योंकि हम डिश में कितनी कैलोरी लोड कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको पता नहीं है कि मलाई में कई पोषक तत्व और फैट होते हैं। अगर मध्यम मात्रा में इसका सेवन किया जाए तो इन पोषक तत्वों को हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा कहा जाता है। शरीर के विकास से लेकर स्वस्थ बालों तक, यहां एक सूची दी गई है जिससे आप जान पाएंगे कि मलाई के भिन्न उपयोग और बेमिसाल फायदे (Uses and benefits of cream) होते हैं।

मलाई के उपयोग और 3 फायदे

मलाई के उपयोग : Uses Of Milk's Cream In Hindi

1. त्वचा के लिए, मलाई का उपयोग किया जाता है। बेसन में मलाई मिलाकर चेहरे पर फेस पैक के रूप में लगाया जा सकता है।

2. मलाई कई व्यंजन में उपयोग की जाती है जैसे उदहारण के तौर पर मलाई कोफ्ता, मलाई चाप आदि।

3. मलाई का उपयोग कई सब्जियों में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है।

4. दूध के साथ मलाई का सेवन किया जाता है।

5. मलाई का उपयोग कई प्रकार की मिठाइयों में भी किया जाता है।

मलाई के फायदे : Benefits Of Milk's Cream In Hindi

1. त्वचा को मॉइस्चराइज़ करता है (moisturizes the skin)

रूखी और बेजान त्वचा आपको उम्रदराज दिखा सकती है। मिल्क क्रीम आपकी त्वचा को कोमल बनाए रख सकती है और आपके चेहरे पर एक चमकदार लुक सुनिश्चित कर सकती है।

2. त्वचा की बनावट में सुधार करें (Improve Skin Texture)

आपकी त्वचा की बनावट आपकी एपिडर्मिस परत (epidermis layer) की मजबूती पर बहुत कुछ निर्भर करती है। जब आपकी त्वचा अपनी लोच और मजबूती खोने लगती है, तो इसके परिणामस्वरूप झुर्रियां पड़ सकती हैं। इस मामले में भी मलाई आपके बचाव में आ सकती है।

3. सन डैमेज से बचाए (protect from sun damage)

लैक्टिक एसिड सूरज की क्षति के प्रभाव के खिलाफ काम करता है। जब आप अपनी त्वचा पर मलाई लगाते हैं, तो यह त्वचा पर सुखदायक प्रभाव डालता है और सूरज की किरणों से होने वाले नुकसान से लड़ने में मदद करती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

