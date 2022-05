सेब के 7 उपयोग, 7 फायदे- Seb Ke Upyog, Fayde

सेब (Apple) ऐसा फल है, जो स्वादिष्ट के साथ-साथ स्वास्थ्य के लिए भी काफी फायदेमंद माना जाता है। इसलिए आपने अक्सर ये कहावत सुनी होगी कि 'एन एप्पल ए डे कीप्स द डॉक्टर अवे' (An apple a day keeps the doctor away) ये कहावत इसलिए बोली जाती है क्योंकि सेब पोषक तत्वों का भंडार होता है, सेब का सेवन करने से कई बीमारियां दूर होती है। क्योंकि सेब में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, कैल्शियम, पोटेशियम, फाइबर जैसे तत्व पाए जाते है, साथ ही सेब में एंटी ऑक्सीडेंट गुण भी मौजूद होता है, जो शरीर को स्वस्थ रखने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसलिए आइए जानते हैं सेब के क्या-क्या उपयोग और फायदे होते हैं।

सेब के 7 उपयोग, 7 फायदे

सेब के उपयोग

1- सेब का उपयोग फ्रूट चाट बनाने के लिए किया जा सकता है।

2- सेब को काटकर खाया जा सकता है।

3- सेब का जूस बनाकर पिया जा सकता है।

4- सेब का स्मूदी बनाकर सेवन किया जा सकता है।

5- एप्पल पाई बनाने के लिए सेब का उपयोग किया जा सकता है।

6- सेब का उपयोग फेस पैक बनाने के लिए किया जा सकता है।

7- सेब का हलवा बनाया जा सकता है।

सेब के फायदे

1- कैंसर (Cancer) एक काफी गंभीर बीमारी है, इस बीमारी की वजह से कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, इसलिए इसके रोकथाम के लिए अगर आप सेब का सेवन करते हैं, तो यह काफी लाभदायक साबित होता है। क्योंकि रोजाना एक सेब का सेवन करने से कैंसर का खतरा काफी हद तक कम होता है।

2- जो लोग अक्सर बीमार पड़ते हैं, उनकी रोग प्रतिरोधक (Immunity) क्षमता कमजोर होती है, लेकिन अगर आप रोजाना एक सेब खाना शुरू कर देते हैं, तो इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होती है। जिससे आप बार-बार संक्रमण की चपेट में आने से बच सकते हैं।

3- शरीर में बढ़ता कोलेस्ट्रॉल (Cholesterol) एक काफी गंभीर समस्या है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की वजह से दिल की बीमारियों का जोखिम बढ़ जाता है। लेकिन अगर आप रोजाना सेब का सेवन करते हैं, तो इससे शरीर में बढ़ते कोलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होती है। क्योंकि सेब में भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है।

4- सेब डाइटरी फाइबर का अच्छा स्रोत माना जाता है, इसलिए अगर आप सेब का सेवन करते हैं, तो इससे पाचन तंत्र (Digestion) मजबूत होता है। साथ ही पाचन संबंधी समस्या भी दूर होती है। लेकिन इसके लिए सेब का सेवन छिलके सहित करना चाहिए। क्योंकि सेब के छिलके में ही फाइबर की भरपूर मात्रा मौजूद होती है।

5- आजकल एनीमिया (Anemia) की बीमारी ज्यादातर लोगों में दिखने को मिल रही है। शरीर में आयरन की कमी के कारण एनीमिया की शिकायत हो जाती है। लेकिन अगर आप रोजाना एक सेब का सेवन करते हैं, तो इससे एनीमिया की शिकायत दूर होती है। क्योंकि सेब में आयरन की अच्छी मात्रा पाई जाती है।

6- हड्डियों (Bones) को मजबूती देने के लिए कैल्शियम बहुत जरूरी होता है। कैल्शियम की कमी के कारण हड्डियां कमजोर हो जाती है। लेकिन अगर आप रोजाना एक सेब का सेवन करते हैं, तो इससे हड्डियां मजबूत होती है। क्योंकि सेब में कैल्शियम की प्रचुर मात्रा पाई जाती है।

7- सेब में विटामिन ए की अच्छी मात्रा पाई जाती है, और विटामिन ए आंखों के लिए काफी फायदेमंद माना जाता है। इसलिए सेब का सेवन करने से आंखों की रोशनी तेज होती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

