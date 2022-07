एवोकाडो तेल के 5 उपयोग, 5 फायदे और 2 नुकसान - Uses, Benefits And Side-Effects Of Avocado Oil

एवोकाडो (Avocado) एक फल होता है। यह स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक माना जाता है। एवोकाडो के फल से प्राप्त किया गया तेल भी शरीर के लिए बेहत फायदेमंद माना जाता है। एवोकाडो का तेल खाना पकने में भी इस्तेमाल किया जाता है। पोषक तत्वों की बात की जाए तो यह तेल जैतून के तेल के समान ही उपयोगी है। एवोकाडो तेल के उपयोग, फायदे और नुकसान (Uses, Benefits and Side-Effects Of Avocado Oil) के विषय में जानने के लिए इस लेख को पूरा पढ़ें।

एवोकाडो तेल के 5 उपयोग, 5 फायदे और 2 नुकसान

एवोकाडो तेल के उपयोग : Uses Of Avocado Oil In Hindi

1. एवोकाडो तेल का उपयोग खाना बनाने में किया जाता है।

2. एवोकाडो तेल चटनी और अचार बनाने में इस्तेमाल किया जाता है।

3. ड्रेसिंग के रूप में इसका उपयोग स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है।

4. ब्रेड जैसी खाद्य पदार्थो पर माखन की जगह एवोकाडो तेल को लगाया जा सकता है।

5. इसका इस्तेमाल किसी भी चीज को ग्रिल्ड करने के लिए भी किया जा सकता है।

एवोकाडो तेल के फायदे : Benefits Of Avocado Oil In Hindi

1. एवोकाडो तेल मोनोअनसैचुरेटेड फैट का एक अच्छा स्रोत है जिसे LDL कोलेस्ट्रॉल को कम करने और HDL कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाने में मदद मिलती है। बढ़े हुए LDL कोलेस्ट्रॉल को स्ट्रोक के साथ-साथ हृदय और आर्टरी रोगों से जोड़ा गया है।

2. एवोकाडो तेल एक हार्ट हैल्थी ऑयल्स में से एक है, जो ओलिक एसिड (oleic acid) में उच्च है जो एक अनसैचुरेटेड फैट है। इसमें विटामिन E होता है और यह शरीर को अन्य फैट्स में घुलनशील विटामिन को अवशोषित करने में भी मदद करता है।

3. एवोकाडो तेल में ल्यूटिन और विटामिन E होता है, जो आंखों और त्वचा के अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हैं। ल्यूटिन (Lutein), विशेष रूप से, ऐज-रिलेटेड मैकुलर रोग से बचाने के लिए जाना जाता है जिससे दृष्टि हानि (vision impairment) और यहां तक कि अंधापन (blindness) भी हो सकता है।

4. एवोकैडो तेल को सोयाबीन के तेल के साथ मिलाने पर, ASU (एवोकैडो सोया अनसैपोनिफाइबल्स) बनाता है। ASU को कभी-कभी ऑस्टियोआर्थराइटिस (osteoarthritis) वाले लोगों द्वारा एंटी-इंफ्लेमेटरी उपचार के रूप में लिया जाता है।

5. हृदय स्वास्थ्य के लिए कोलेस्ट्रॉल और उच्च ब्लड प्रेशर हानिकारक होते हैं। एवोकाडो तेल का इस्तेमाल ऐसे में बहुत लाभदायक होता है, यह हृदय से संबंधित समस्याओं के जोखिम को कम करता है।

एवोकाडो तेल के नुकसान : Side-Effects Of Avocado Oil In Hindi

1. एवोकाडो तेल से कुछ लोगो को एलर्जी भी हो सकती है। इसके इस्तेमाल से पहले डॉक्टर से सुझाव ज़रूर लें।

2. यदि आपकी त्वचा संवेदनशील हैं तो एवोकाडो तेल के उपयोग आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है, यह त्वचा सम्बंधित समस्याओं को बढ़ावा भी दे सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far