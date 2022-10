वजन घटाते वक़्त ना दोहराएं यह 9 गलतियां

जल्दी वजन कम करने के लिए हम अक्सर बहुत सी गलतियां कर बैठते हैं जो हमारी प्रगति में बाधक बन जाती हैं। अस्वास्थ्यकर तरीके से वजन कम करना आपके शरीर के लिए फायदे से ज्यादा नुकसान कर सकता है। स्वस्थ भोजन करना, पर्याप्त नींद लेना, उचित जलयोजन और तनाव मुक्त जीवन जीना भी वजन घटाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वजन कम करना कोई आसान काम नहीं है। भोजन से परहेज या भोजन छोड़ना वजन घटाने में सहायता नहीं करता है। यहां कुछ वजन घटाने की गलतियों की सूची दी गई है जो आप अनजाने में कर रहे हैं।

वजन घटाते वक़्त ना दोहराएं यह 9 गलतियां - Vajan Ghatate Waqt Na Dohrayein Yeh Galtiyan In Hindi

1. नाश्ते की जगह केवल जूस पीना (Drinking only juice instead of breakfast)

जब आप वजन कम करने के लिए नाश्ता छोड़के जूस पीते है तो यह आपके लिए फायदेमंद नहीं बल्कि नुकसानदेह हो सकता है। शोधकर्ताओं के अनुसार, यदि आप अपने नाश्ते को एक गिलास जूस तक सीमित रखते हैं, तो आपको बाद में भूख लग सकती है और अधिक भोजन करना पड़ सकता है।

2. भोजन छोड़ना (Skipping meals)

शोध से पता चलता है कि ज्यादातर लोग जो तीन बार से कम भोजन खाते हैं, वे आमतौर पर दिन भर में अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं।

3. बहुत ज्यादा प्रोटीन (Consuming too much protein)

आज के समय में डाइटर्स प्रोटीन पर निर्भर हैं। हालाँकि, क्या आप जानते हैं कि यदि आपके पास बहुत अधिक प्रोटीन है, तो यह फैट के रूप में जमा हो जाता है।

4. जो कुछ भी खाना अच्छा लगे, उसे छोड़ देना (Giving up whatever you like to eat)

अपने पसंदीदा भोजन को पूरी तरह से छोड़ने से आप डाइटिंग करने से नफरत कर सकते हैं। दुर्भाग्य से, यह डाइटर्स द्वारा की जाने वाली एक सामान्य गलती मानी जाती है। आप जो कुछ खाना पसंद करते हैं उससे खुद को वंचित करने के बाद, आप अस्वास्थ्यकर खाने की आदतों में वापस आ जाते हैं। संयम में रहने से क्रेविंग कम करने में मदद मिलती है।

5. बहुत अधिक तरल कैलोरी लेना (Consuming too many liquid calories)

कुछ डाइटर्स कैलोरी को कम करने के लिए कुछ ठोस खाद्य पदार्थों से बचते हैं लेकिन शराब, कॉफी, जूस, चाय और सोडा जैसे अनावश्यक तरल पदार्थों के सेवन में कोई नुकसान नहीं देखते हैं। ये सभी सीधे तौर पर वजन बढ़ाने में योगदान करते हैं। इसके बजाय, इन पेय को ग्रीन स्मूदी या स्किम्ड दूध से बदलें।

6. भोजन के माध्यम से भागना (Running through food)

अपने भोजन को कम करना वजन कम करने के लिए हानिकारक हो सकता है। इसके बजाय, सुनिश्चित करें कि आप भोजन करते समय सही ढंग से बैठे हैं और आराम कर रहे हैं। धीमे-धीमे अपने भोजन को बेहतर ढंग से चबाने में मदद मिलती है और आप अन्यथा की तुलना में कम खाते हैं।

7. अस्वास्थ्यकर भोजन को जोड़ना (Addition of unhealthy food)

हो सकता है कि आप बहुत सारे सलाद खा रहे हों, लेकिन अगर आप उच्च फैट वाले ड्रेसिंग का उपयोग करते हैं तो इसका क्या मतलब है? ध्यान रखें, आप क्या खा रहे हैं।

8. हफ्ते में एक भी आराम का दिन ना लेना (Not taking a single rest day in a week)

विशेषज्ञों का कहना है कि बहुत अधिक प्रशिक्षण अभ्यास के उद्देश्य को विफल कर सकता है। व्यायाम करने से हमेशा एक या दो दिन का ब्रेक लें।

9. माइंडलेस ईटिंग (Mindless eating)

कभी-कभी, आप अनजाने में खुद को भोजन पर चबाते हुए पा सकते हैं। जब आप बिंज ईटिंग करते हैं, अपनी पसंदीदा शो देखते हैं या अपना ईमेल देखते हैं, तो ऐसे में आप अधिक कैलोरी का सेवन करते हैं। वजन कम करने के लिए माइंडफुल ईटिंग एक विशेषज्ञ-समर्थित टिप है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

