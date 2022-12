अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के लिए भ्रमित-वातावरण से बनाएं दूरी जाने तरीके!

Ways to distance yourself from a confusing environment for good mental health!

एक भ्रम-मुक्त या विचलित वातावरण एक ऐसा वातावरण है जहाँ आप बिना किसी विकर्षण के कार्य पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह काम का माहौल, पढ़ाई का माहौल या घर का माहौल भी हो सकता है। हम अपने फोन, लैपटॉप और टैबलेट से लगातार सूचनाओं की बौछार कर रहे हैं। जब हमें लगातार बाधित किया जा रहा हो तो कुछ भी कर पाना कठिन हो सकता है। अगर आप चाहतें हैं की आप स्वस्थ वातावरण में रह कर अपने कार्यों पर ध्यान दें तो आपको सबसे पहले अपने इस भ्रमित वातावरण से पीछा छुड़ाना होगा.

इसलिए यहाँ आज हम आपके लिए कुछ निम्नलिखित बिंदु लेकर आयें हैं जो आपकी सहायता कर सकतें हैं:-

1. अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रखें

अपने फोन को एयरप्लेन मोड में रखने से किसी कार्य पर काम करते समय आने वाली किसी भी कॉल या टेक्स्ट को आपको बाधित करने से रोका जा सकेगा। लंबे समय तक ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते समय यह विशेष रूप से सहायक होता है क्योंकि कोई भी आपको बाधित नहीं कर सकता है!

2. आपके पास जो है उसके लिए आभारी बनें।

जब हम अपने जीवन को बदलते हैं, तो सबसे पहली चीज जो घटित होती है, वह यह है कि हमें यह एहसास होने लगता है कि जब हमारे जीवन के सभी तनाव दूर हो जाते हैं तो कितना अच्छा लगता है। हम अपने जीवन के बारे में हर चीज की सराहना करने लगते हैं और आभारी महसूस करते हैं।

इसलिए, आपके पास अभी जो कुछ भी है और जो कुछ भी आने वाला है, उसके लिए आभारी होकर अपने जीवन को बदलना सुनिश्चित करें!

3. शांत वातावरण में काम करें

शोर कम करने के अलावा, शांत वातावरण में काम करना भी सहायक हो सकता है। यह आपको बिना किसी विकर्षण के कार्य पर ध्यान केंद्रित करने में मदद करेगा।

अगर आपको काम करने के लिए कोई शांत जगह नहीं मिल रही है, तो बाहर के शोर को कम करने के लिए शोर-रद्द करने वाले हेडफ़ोन का उपयोग करने का प्रयास करें। वैकल्पिक रूप से, ऑफ-पीक घंटों के दौरान काम करने पर विचार करें जब ट्रैफिक कम हो और लोग आम तौर पर शांत हों।

4. अपने शरीर को हिलाने-डुलाने के लिए एक ब्रेक लें

जब हम अपने डेस्क पर लंबे समय तक बैठे रहते हैं, तो एक रट में आना आसान हो जाता है। हमारे शरीर इतने लंबे समय तक स्थिर रहने के आदी नहीं हैं और वे कठोर और असहज महसूस करना शुरू कर सकते हैं। यही कारण है कि अपने शरीर को स्थानांतरित करने के लिए ब्रेक लेना महत्वपूर्ण है।

एक ब्रेक लें!

यदि आप बेचैन महसूस कर रहे हैं, तो अपने डेस्क से उठकर कार्यालय के चारों ओर टहलें या बाहर टहलने का प्रयास करें। जब काम पर वापस जाने का समय हो तो यह आपको केंद्रित रहने में मदद करेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes