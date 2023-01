सर्दियों (Winters) में नहाना शायद ही किसी को पसंद होता होगा। लेकिन खुद को साफ रखने के लिए नहाना भी जरूरी हो जाता है। क्योंकि बिना नहाएं हमें त्वचा संबंधी बहुत सी परेशानियां हो सकती हैं। सर्दियों के समय में बड़े तो आराम से नहा लेते हैं, लेकिन बच्चों को इस दौरान नहलाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। क्योंकि बच्चे को नहलाते समय, हमें बहुत सी बातों का ध्यान रखना पड़ता है। सर्दियों में यदि इन बातों का ध्यान न रखा जाए, तो आपका बच्चा बीमार भी पड़ सकता है। तो आज हम इस लेख में आपको यही बताने जा रहे हैं कि किस तरह से आपको ठंड में छोटे बच्चों को नहलाते समय ध्यान रखना चाहिए।

ठंड में छोटे बच्चों को नहलाते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? What are the things to be kept in mind while bathing small children in winter? in hindi

हफ्ते में कितनी बार नहलाएं (How many times a week do you shower) - सर्दियों में बच्चों को नहलाना एक बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। यदि आपके घर पर भी बच्चा है, तो इस बात का ध्यान जरूर रखें कि बच्चे को रोजाना न नहलाएं। रोजाना नहलाने से बच्चे को सर्दी जुकाम हो सकता है। आप हफ्ते में 2 या तीन बार ही बच्चे को नहलाएँ और बाकी दिन गीले कपड़े से अपने बच्चे के शरीर को पोछें। इससे आपका बच्चा साफ भी हो जाएगा और बीमार भी नहीं पड़ेगा।

गर्म तेल से करें मालिश (Use warm oil) - बच्चे को नहलाने के पहले गर्म तेल से मालिश जरूर करें। इससे बच्चे की मांसपेशियों में ताकत आती है और बच्चे की थकान भी मिटती है। यदि आप नहलाने के पहले, मालिश करते हैं, तो बच्चा अच्छी नींद सोता है।

गुनगुने पानी का करें इस्तेमाल (Use warm water) - सर्दियों में बच्चे को गुनगुने पानी से ही नहलाएं। ठंडे पानी से नहलाने से बच्चे की तबीयत बिगड़ सकती है और यही नहीं अगर आप बच्चे को बहुत ज्यादा गर्म पानी से भी नहलाते हैं, तो बच्चे की त्वचा पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है।

