उचित संज्ञानात्मक और व्यवहारिक कार्यों के लिए नींद आवश्यक है। नींद की कमी निर्णय लेने, ध्यान केंद्रित करने और जानकारी को संसाधित करने की क्षमता को अक्षम कर सकती है और ध्यान कम होने और मिजाज का कारण बन सकती है। नींद की कमी को मोटापे, मधुमेह, हृदय रोग, स्ट्रोक, खराब मानसिक स्वास्थ्य और यहां तक कि समय से पहले मृत्यु जैसी कई चिकित्सीय स्थितियों के बढ़ते जोखिम से जोड़ा गया है।

हम सभी जानते हैं और अनुभव कर चुके हैं कि नींद हमारे मूड को कैसे प्रभावित करती है। हम मानसिक रूप से थका हुआ महसूस करते हैं, हमारी सिचुएशनल अवेयरनेस खराब हो जाती है और हम चिड़चिड़े हो जाते हैं। नींद हमारे मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है और इस प्रकार यह अवसाद, चिंता आदि जैसी गंभीर स्थितियों से संबंधित है। नींद और मानसिक स्वास्थ्य एक पारस्परिक संबंध साझा करते हैं। मानसिक विकारों के कारण व्यक्ति को अच्छी तरह से सोना मुश्किल हो जाता है और नींद की कमी स्थिति को और खराब कर देती है। एक उचित नींद कार्यक्रम मानसिक बीमारियों को दूर रखने में मदद करता है और ठीक होने की प्रक्रिया के दौरान मदद कर सकता है।

नींद और मानसिक स्वास्थ्य दोनों जटिल मुद्दे हैं जो कई कारकों से प्रभावित होते हैं, लेकिन उनके करीबी सहयोग को देखते हुए, यह विश्वास करना उचित है कि नींद की स्वच्छता बनाए रखने से मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और यह मानसिक बीमारियों से उबरने का एक घटक हो सकता है।

नींद और मानसिक स्वास्थ्य के बीच क्या संबंध है? जानिए अच्छी नींद बनाए रखने के ये टिप्स - What Is The Connection Between Sleep And Mental Health? Know These Tips To Maintain Good Sleep In Hindi

1. दिन के उजाले में अपना एक्सपोजर बढ़ाएं (Increase Your Exposure to Daylight)

सूर्य के प्रकाश के नियमित संपर्क में आने से हमारे शरीर को 24 घंटे का एक प्रभावी टाइमर बनाए रखने में मदद मिलती है जिसे सर्केडियन रिदम कहा जाता है। यह मस्तिष्क, शरीर और हार्मोन को प्रभावित करता है, समय पर शेड्यूल बनाए रखता है कि कब उठना है और कब सोना है। उज्ज्वल प्रकाश दिन की ऊर्जा में सुधार और रात में गुणवत्ता की नींद की पुष्टि करके सर्कडियन लय को स्वस्थ रखता है।

2. सूर्यास्त के बाद स्क्रीन एक्सपोजर सीमित करें (Limit screen exposure after sunset)

यह फिर से सर्कडियन लय के साथ करना है। इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन एक विशेष नीली रोशनी का उत्सर्जन करती है जो मस्तिष्क को यह सोचने में चकमा देती है कि अभी भी दिन का समय है। उपकरणों के लिए चश्मा पहनना या ब्लू लेंस फिल्टर स्थापित करना स्थिति से निपटने का एक तरीका है लेकिन सोने से कम से कम एक घंटे पहले स्क्रीन देखने से बचना सबसे अच्छा है।

3. दिन में झपकी लेने की इच्छा पर नियंत्रण रखें (Control the urge to nap)

दिन में 15-20 मिनट की छोटी झपकी लेना शरीर और दिमाग के लिए फायदेमंद माना जाता है। हालाँकि, दिन के दौरान इससे अधिक समय तक झपकी लेना आपकी रात की नींद में बाधा डालता है। यह आपकी आंतरिक घड़ी को भ्रमित कर सकता है, जिससे आपको रात में सोने में परेशानी हो सकती है।

4. सोने का माहौल बनाएं (Create The Atmosphere)

किसी की नींद की गुणवत्ता में बेडरूम का माहौल एक महत्वपूर्ण कारक है। कमरे का तापमान, वस्तुओं की स्थिति और स्थान, समग्र व्यवस्था और बाहरी प्रकाश और शोर पूरे मूड को बनाते हैं। आप जिस वातावरण में सोते हैं, उसे अनुकूलित करने के आश्चर्यजनक परिणाम हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से बाहरी गड़बड़ी और कृत्रिम रोशनी को कम करें। कोशिश करें कि कमरे का तापमान सुखद रहे। सुनिश्चित करें कि आपका गद्दा और तकिया व्यक्तिगत रूप से आरामदायक हों। और याद रखें कि सोने से पहले अपने बिस्तर को हमेशा साफ करें।

5. अपने मेलाटोनिन की खपत बढ़ाएँ (Increase Your Melatonin Consumption)

मेलाटोनिन एक नींद लाने वाला हार्मोन है जो शरीर में तब बनता है जब अंधेरा होने लगता है। हालाँकि, वर्तमान जीवनशैली इसके उत्पादन चक्र को बाधित करती है। सोने से कम से कम 2 घंटे पहले मेलाटोनिन युक्त खाद्य पदार्थ जैसे टार्ट चेरी, नट्स, केला, ओट्स, अदरक आदि का सेवन करने से आपको बेहतर नींद आने में मदद मिल सकती है।

6. देर शाम कैफीन और शराब से बचें (Avoid caffeine and alcohol late in the evening)

हम क्या खाते हैं और कब खाते हैं इसका सीधा असर हमारे शरीर पर पड़ता है। कैफीन उन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करता है जो नींद लाने वाले प्रोटीन से जुड़ते हैं। यह तंत्रिका तंत्र को उत्तेजित करता है जिससे जब आप चाहें तब सोना मुश्किल हो जाता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes