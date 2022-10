आजकल सभी लोग सुंदर दिखना चाहते हैं चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की। इसके लिए लोग महंगे से महंगे कॉस्मेटिक से लेकर सर्जरी तक सब करवाने तैयार रहते हैं। जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है लोगों के लिए खुद को सुंदर दिखाने के लिए ऑप्शन भी बढ़ते जा रहे हैं। दरअसल आजकल प्लास्टिक सर्जरी का चलन बहुत ज्यादा बढ़ता दिखाई दे रहा है। कई लोग शरीर के कुछ ऐसे हिस्से की बनावट से खुश नहीं रहते, तो उसकी सर्जरी करवाकर उसे अपने हिसाब से बनवा लेते हैं। प्लास्टिक सर्जरी बहुत ज्यादा महंगी तो होती ही है लेकिन इसके साथ ही इसके रिस्क भी बहुत ज्यादा होते हैं। लोग सुंदर चेहरे पाने के लिए कितने भी पैसे खर्च करने तैयार हो जाते हैं बिना ये सोचे कि उन्हें इसके कितने बुरे प्रभाव झेलने पड़ सकते हैं। तो आइए जानते हैं प्लास्टिक सर्जरी से होने वाले नुकसान का बारे में -

प्लास्टिक सर्जरी से होने वाले नुकसान - Disadvantages of plastic surgery

इंफेक्शन होने खतरा (Risk of infection) - प्लास्टिक सर्जरी करवाने के बाद कई लोगों को इंफेक्शन हो सकता है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सर्जरी सभी को सूट कर जाए। इसलिए कोई भी प्लास्टिक सर्जरी करवाने के पहले इसके बारे में पूरी तरह से जान लें।

स्किन में हो सकती है समस्या (There may be a problem in the skin) - प्लास्टिक सर्जरी करवाने से त्वचा में एलर्जी जैसी समस्या भी हो सकती है और ये किसी भी तरह की एलर्जी हो सकती है। इसके के लिए इस बात का ध्यान रखें कि जब भी ऐसी कोई समस्या आए, तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें।

मांसपेशियों और त्वचा के लिए हो सकती है नुकसानदायक (Can be harmful to muscles and skin) - अक्सर लोग सुंदर दिखने के लिए प्लास्टिक सर्जरी का सहारा लेते हैं। मगर आपको बता दें कि इससे कई बार शरीर के जिस पार्ट में प्लास्टिक सर्जरी की जाती है उसके आस-पास की मांसपेशियां खराब हो सकती हैं। सर्जरी काफी महंगी होती है और सही से सर्जरी ना होने पर दवा का रिएक्शन भी हो सकता है।

पड़ सकते हैं सर्जरी के निशान (May have surgery scars) - वैसे तो सर्जरी के निशान दिखते नहीं हैं। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को इससे रिएक्शन हो जाता है, तो चेहरे पर इसके निशान भी दिख सकते हैं। जिससे सर्जरी की गई वाली जगह बेहद बेकार दिख सकती है।

सर्जरी हो सकती है खराब (Surgery can be bad) - लोग सोचते हैं कि सर्जरी करवाने के बाद चेहरा या वो जगह और सुंदर दिखने लगेगी। लेकिन कई बार स्थिती इसके विपरीत चली जाती है। चेहरा सुंदर दिखने की जगह और खराब भी हो सकता है। यानी सर्जरी फेल भी हो सकती है। इसलिए इसे करवाने के पहले पूरी जानकारी जरूर लें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

