दूध में क्या मिलाकर पीना चाहिए ? - Dudh Me Kya Mila Kar Pina Chaiye

बचपन से सुनते आ रहे हैं कि दूध (Milk) पीना सेहत के लिए कितना फायदेमंद होता है। दूध में कैल्शियम, पोटैशियम, प्रोटीन, विटामिन डी, फास्फोरस, सोडियम की मात्रा पाई जाती है, जो हमारे अंदर आई कमी को दूर करने में मदद करता है। दूध बच्चों से लेकर बड़ो तक सभी को पीना चाहिए। दूध को अक्सर लोग रात में सोते समय पीना पसंद करते हैं। जिससे सुबह पाचन सही रहे। लेकिन दूध का सेवन कभी भी किया जा सकता है। पर कई बच्चे ऐसे भी हैं जो दूध पीने से कतराते हैं। क्योंकि, उन्हें दूध का स्वाद पसंद नहीं आता। ऐसे में दूध के फ्लेवर को कैसे बदला जाए कि वह सेहत को फायदे भी दे और स्वाद में अच्छा भी लगे। तो आइए जानते हैं दूध में ऐसा क्या डालें जिससे दूध का स्वाद बढ़ जाए।

दूध में क्या मिलाकर पीना चाहिए?

हल्दी (Turmeric) - दूध का सेवन करना सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होता है। लेकिन कई बार बच्चों को या फिर बड़ो को भी दूध को प्लेन पीना पसंद नहीं। उन्हें कुछ न कुछ अलग से स्वाद चाहिए होता है। इसके लिए आप दूध में हल्दी का पाउडर डाल सकती हैं। इससे दूध का स्वाद (Taste) तो बदलेगा ही साथ ही दूध में कई ऐसे पोषक तत्व भी जुड़ जाएंगे जिससे सेहत को फायदे ही होंगे। सर्दियों के दिनों में हल्दी दूध और भी लाभकारी हो जाता है।

बादाम का दूध (Almond Milk) - बादाम का दूध सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होता है। बादाम में पाए जाने वाले पोषक तत्व शरीर के लिए बहुत उपयोगी होते हैं। बादाम और दूध के साथ सेवन से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता (Immunity) बढ़ाने में मदद मिलती है। साथ ही बादाम और दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है। बादाम का दूध बनाने के लिए। बादाम को पीस लें और इसे दूध में डालकर खूब देर तक उबालें, अच्छे से उबल जाने के बाद इसमें शहद या बिना शहद, चीनी के भी सेवन कर सकते हैं।

दूध में मिलाएं शहद (Drink Honey and Milk) - दूध को यदि सादा नहीं पीना चाहते हैं, तो दूध में शहद भी मिलाया जा सकता है। शहद मिलाने से दूध का स्वाद और भी बढ़ जाएगा। यही नहीं दूध और शहद दोनों में विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन डी और कैल्शियम होता है, जो कि एंटी-एलर्जिक (Anti allergic), एंटीफंगल (anti fungal), एंटी-बैक्टीरियल और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है। इसके सेवन से खून साफ होता है, और प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, साथ ही लीवर (Liver) संबंधी समस्‍यांए और तनाव भी दूर होता है।

मुनक्‍का और दूध (Munakka and Milk) - दूध और मुनक्‍का का सेवन करने से शरीर को ग्लूकोज और विटामिन्स मिलता है। इससे बवासीर, गले व यूरिन में जलन (burning in throat and urine) आंखों में रेडनेस, दिमाग की कमजोरी (weakness of mind) बुखार व कब्ज में लाभदायक होता है। इसके साथ ही शरीर में दर्द, पैरों में ऐंठन और नकसीर जैसी समस्याओं में भी यह बहुत लाभकारी है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

