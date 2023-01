पान एक ऐसी चीज है, जो सदियों से लोग खाते आ रहे हैं। और हो भी क्यों न, खाने में पान लगता ही इतना स्वादिष्ट है। पान खाने में जितना स्वादिष्ट लगता है उतने ही इसके फायदे भी देखने को मिलते हैं। खाने के बाद पान का सेवन करना सभी को पसंद आता है क्योंकि पान खाने को पचाने में बहुत मदद करता है। पान के पत्तों में थायमिन, विटामिन सी, राइबोफ्लेविन, कैरोटीन जैसा एंटीऑक्सीडेंट्स भी पाए जाते हैं। अगर आप रोजाना पान के पत्तों का सेवन करेंगे, तो इससे आपको काफी लाभ मिल सकता है। अब बाजार में भी पान की कई तरह की वैरायटी देखने को मिलती है। वहीं पान खाने के बाद कुछ ऐसी चीजें भी होती हैं, जिनका सेवन करना हमारी सेहत के लिए नुकसानदायक हो सकता है। और वो क्या है जानेंगे आगे के लेख में-

पान खाने के बाद किन चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए

What should not be consumed after eating paan in hindi

पान खाने के बाद दवाइयों का सेवन न करें (Do not consume medicines after eating paan) - यदि आपकी किसी भी प्रकार की दवाई चल रही है, तो पान खाने के तुरंत बाद उस दवाई का सेवन न करें। तुरंत दवाई का सेवन करने से पान और दवाई के बीच रिएक्शन हो सकता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी तरह के पान को खाने के बाद तुरंत दवाई न खाएं। यदि खाना भी है, तो कम से कम 1 घंटे का गैप जरूर रखें।

पान खाने के बाद न पिएं जूस (Do not drink juice after eating paan) - पान खाने के बाद जूस को पीना एलर्जी की कारण बन सकता है। क्योंकि जैसा कि हम जानते ही हैं, पान की तासीर भले ही गर्म होती हो, लेकिन उसमें डालने वाला सामान उसकी तासीर को ठंडा बना देता है। ऐसे में यदि हम पान के तुरंत बाद जूस का सेवन करेंगे, तो सर्दी जुकाम या फिर किसी तरह की एलर्जी के शिकार हो सकते हैं। इसलिए इस बात का ध्यान हमेशा रखें।

पान खाने के बाद न पीएं दूध (Don't drink milk after eating paan) - पान खाने के बाद दूध का सेवन भूलकर भी न करें। क्योंकि ऐसा करने से किसी तरह का रिएक्शन हो सकता है। जिससे आपको एलर्जी हो सकती है। जिसमें खुजली, लाल चकत्ते या फिर उल्टी (Vomiting) जैसी समस्या भी हो सकती है। अगर आप दूध पीने के इच्छुक हैं तो कम से कम 1 से 2 घंटे बाद दूध का सेवन करें।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

