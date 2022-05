करेले की सब्जी खाने के बाद क्या नहीं खाना चाहिए? -Karele Ki Sabji Khane Ke Baad Kya Nahi Khana Chaiye

करेले की सब्जी खाने के बाद ऐसी बहुत सी चीजें हैं, जिनका सेवन करना हानिकारक हो सकता है। करेला (Bitter Gourd) खाने के बहुत से फायदे होते हैं और ये पोषक तत्वों से भरपूर होता है। इसमें पोटेशियम , जिंक (Zinc) , मैग्नेशियम , फास्फोरस , कैल्शियम , आयरन (Iron) , कॉपर , मैगनीज पाए जाते है । विटामिन C , विटामिन A , विटामिन B समूह के फोलेट (Folate) , थायमिन, नियासिन , राइबोफ्लेविन , पैण्टोथेनिक एसिड आदि पोषक तत्व भी इसमें पाए जाते है। करेला का सेवन स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद साबित होता है। लेकिन करेला को खाने के बाद आपको क्या नहीं खाना चाहिए, इस बारे में हम आज आपको बताएंगे।

करेले की सब्जी खाने के बाद क्या नहीं खाए-

आम (Mango) - आम का सीजन है और आम खाना सबको पसंद है, लेकिन इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए कि किसी दिन अगर हमने करेले की सब्जी का सेवन किया हो, तो आम का सेवन भूलकर भी न करें। अगर हम करेला खाने के बाद आम खाते हैं, तो इससे उल्टी होना सांस लेने में तकलीफ हो सकती है। इसलिए करेला खाने के करीब 6 से 7 घंटे बाद ही आम का सेवन करें।

दूध का न करें सेवन (Don't drink milk) - करेला खाने के तुरंत बाद दूध से बनी चीजों का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि कई बार करेला के तुरंत बाद दूध पीने से त्वचा में एलर्जी हो सकती है। किसी-किसी को खुजली, लालपन देखने को मिलता है। इसलिए करेला खाने के करीब तीन से चार घंटो के बाद ही दूध से बनी चीजों का सेवन करें।

मूली और करेला हो सकते घातक (Radish and bitter gourd can be fatal) - हम खाने के साथ में सलाद खाना पसंद करते हैं। लेकिन हमने करेला की सब्जी खाई हो तो अपनी सलाद में मूली न रखें। मूली और करेला पेट में जाकर मिलते हैं तो पेट में समस्या हो सकती है। और ये हृदय की बीमारी को भी बढ़ा सकता है।

भिंडी करेला का साथ न करें सेवन (Do not consume Bhindi Bitter gourd) - कई बार हमने देखा है कि घरों में भिंडी और करेला का साथ में सेवन किया जाता है और लोग इसे बड़े ही मजे से खाते भी हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका पेट सही रहे, तो इन दोनों का सेवन भूलकर भी साथ में न करें। क्योंकि, ये दोनों पेट में मिलकर जहर बनाने का काम करते हैं, जिससे आपको पेट में दर्द हो सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

LIVE POLL Q. 0 votes so far

Edited by Shilki Rathore