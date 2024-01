पपीते (Papaya) का सेवन सेहत के लिए लाभकारी होता है फिर चाहे पपीता पका हुआ हो या फिर कच्चा। त्वचा और बालों के लिए भी पपीता काफी हेल्दी (Papaya Benefits) होता है। पपीते में बीटा कैरोटीन, फोलेट, मिनरल्स, विटामिन्स जैसे विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट्स, प्रोटीन, कैल्शियम प्रचुर मात्रा में मौजूद होते हैं। हालांकि, देखा जाए तो पपीता के इतने फायदे होते हैं, लेकिन फिर भी कुछ चीजों का सेवन पपीता के साथ या पपीता खाने के बाद कभी नहीं खाना (Food Combinations with Papaya) चाहिए। आइए जानते हैं पपीते के साथ किन चीजों को नहीं खाना (What not to eat with papaya in Hindi) चाहिए।

पपीते के साथ किन चीजों को नहीं खाना चाहिए : What things should not be eaten with papaya in hindi

1 . यदि आपने पपीते का सेवन किया है, तो तुरंत ही दही (curd) खाने से बचना चाहिए। आधा-एक घंटा रुककर ही दही खाएं। पपीता तासीर में गर्म होता है और दही की तासीर ठंडी होती है। दोनों की तासीर अलग होने के कारण आपको फायदे की बजाय नुकसान पहुंच सकता है।

2 . अगर आप पपीते को काटकर खाते हैं, तो उस पर नींबू (lemon) का रस ना (Food Combinations with Papaya) डालें। पपीता खाने के बाद नींबू का सेवन करने से बचें। ऐसा इसलिए क्योंकि इससे आपके एनीमिया से ग्रस्त होने की संभावना बढ़ सकती है।

3 . पपीता खाने के बाद खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरा, मौसमी, कीवी, टमाटर खाने से भी परहेज करना चाहिए। इससे आपकी सेहत बिगड़ सकती है।

