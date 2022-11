चिकनगुनिया मच्छरों से फैलने वाली एक वायरल बीमारी है। जो मच्छरों द्वारा मनुष्यों में फैलती है। यह एडीज एजिप्टि (Aedes aegypti) और एडीज एल्बोपिक्टस (Aedes Albopictus) हैं, जिन्हें आमतौर पर पीले बुखार के मच्छर के रूप में जाना जाता है। चिकनगुनिया के लक्षणों में बुखार, जोड़ों में दर्द शामिल होता है। अन्य लक्षणों में सिरदर्द, मांसपेशियों में दर्द, जोड़ों में सूजन और चकत्ते शामिल हो सकते हैं। लक्षण आमतौर पर एक सप्ताह के भीतर सुधर जाते हैं; हालांकि, कभी-कभी जोड़ों का दर्द महीनों या साल तक रह सकता है। इसका मच्छर दिन में काटता है। इसलिए दिन में ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। वहीं अक्सर लोग चिकनगुनिया में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं इस बात को लेकर परेशान रहते हैं, तो चलिए जानते हैं चिकनगुनिया में किन चीजों का सेवन करना चाहिए।

चिकनगुनिया में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं what to eat and what not to eat in chikungunya in hindi

हरी पत्तेदार सब्जियां (Green leafy vegetables) - चिकनगुनिया होने पर हरी पत्तेदार सब्जियों का सेवन जरूर करना चाहिए। हरी सब्जियों में कैलोरी की मात्रा कम पाई जाती है, जो पचाने में काफी आसानी होती है। साथ ही इसके सेवन से ताकत, तो मिलेगी ही और आयरन की कमी को भी ये पूरा करेगा। इसलिए इस दौरान हरी पत्तेदार सब्जियों के सेवन की सलाह दी जाती है।

तरल पदार्थों का करें सेवन(Drink fluids) - इस दौरान आप ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें। जिसमें दाल, सूप, नारियल पानी इनका ज्यादा से ज्यादा सेवन करें। इससे पाचन में आसानी होगी। साथ ही कमजोरी नहीं होगी। इसलिए इस दौरान ज्यादा से ज्यादा तरल पदार्थों का सेवन करें।

कच्चा केला और सेब (Raw banana and apple) - कच्चा केला और सेब का सेवन चिकनगुनिया में जरूर करना चाहिए। इसमें बहुत अच्छी मात्रा में फाइबर मौजूद होता है, जो पाचन के लिए बहुत लाभदायक होता है।

ओमेगा 3 फैटी एसिड (Omega-3 Fatty Acid) - चिकनगुनिया में ओमेगा 3 फैटी एसिड का सेवन करने से रक्त के थक्कों को कम करता है साथ ही दिमाग के लिए भी अच्छा होता है।

विटामिन सी और ई का करें सेवन (Take Vitamin C and E) - चिकनगुनिया में विटामिन सी और ई का सेवन करें। इससे मांसपेशियों, हड्डियों और रक्त वाहिकाओं के निर्माण में मदद मिलती है। वहीं, विटामिन-ई अच्छे स्वास्थ्य, साफ त्वचा और दिल के दौरे से बचाता है। पर्याप्त मात्रा में विटामिन-सी और विटामिन-ई का सेवन करने से चिकनगुनिया का खतरा कम हो जाता है। इसके साथ ही आप अमरूद, पीली शिमला मिर्च, कीवी और स्ट्रॉबेरीज़ का सेवन भी कर सकते हैं।

चिकनगुनिया में न करें इन चीजों सेवन - Do not consume these things in Chikungunya -

मसालेदार खाने का सेवन न करें

नॉनवेज न करें सेवन

बेकरी की चीजों का न करें सेवन

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

