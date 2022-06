एलर्जी की समस्या होने पर करें इन 5 चीजों का सेवन - What To Eat In Case Of Allergy

एलर्जी (Allergy) आपकी प्रतिरक्षा प्रणाली द्वारा किसी ऐसी चीज की प्रतिक्रिया है। एलर्जी की समस्या किसी को भी हो सकती है। इसके कारण भिन्न हो सकते हैं। ऐसे में आहार में कुछ चीज़ों को शामिल करने की सलाह दी जाती है जिनसे इसका हल निकाला जा सकता है। कुछ तरह के खाद्य पदार्थ एलर्जी को कम करने में कारगर हो सकते हैं। इस लेख के माध्यम से आप जान सकते है कि एलर्जी की समस्या होने पर क्या खाने से राहत मिल सकती है।

एलर्जी की समस्या होने पर करें इन 5 चीजों का सेवन

1. हल्दी (Turmeric)

एलर्जी में हल्दी बहुत गुणकारी मानी जाती है। हल्दी में करक्यूमिन मौजूद होता है जो अपनी एंटी-एलर्जिक इफ़ेक्ट के कारण एलर्जी में कारगर है। एंटी-एलर्जिक इफ़ेक्ट के कारण हिस्टामाइन कंपाउंड के उत्पादन को रोककर एलर्जी और उससे जुड़े लक्षणों को कम किया जा सकता है। हल्दी में इम्यूनोमॉड्यूलेटरी इफ़ेक्ट भी होते हैं जो एलर्जी कि वजह से शरीर में होने वाली प्रतिक्रिया को ठीक कर सकता है।

2. अदरक (Ginger)

अदरक और इसमें पाए जाने वाले अर्क को उनके औषधीय प्रभावों के लिए जाना जाता है, जिसमें मतली-विरोधी, दर्द से राहत और सूजन-रोधी गुण शामिल हैं। इसके एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों के कारण, यह एलर्जी के खिलाफ भी काम कर सकता है।

3. विटामिन C (Vitamin C)

एलर्जी में विटामिन C का सेवन लाभदायक हो सकता है। विटामिन C में प्लाज्मा एस्कॉर्बिक एसिड लेवल को बढ़ाकर एलर्जिक राइनाइटिस के संकेतों को कम कर सकता है। यह एलर्जी की समस्या में मदद कर सकता है। विटामिन C में मौजूद एंटी-ऑक्सीडेंट इफ़ेक्ट भी एलर्जी की समस्या में फायदेमंद हो सकता है।

4. प्याज (Onion)

एलर्जी की परेशानी में प्याज का इस्तेमाल किया जा सकता है। प्याज में एंटी-एलर्जिक इफ़ेक्ट होता है जो एलर्जी कम करने में मदद कर सकता है। इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं जिसके कारण एलर्जी के कारण होने वाली सूजन की परेशानी कम हो सकती है। इसमें एंटी-हिस्टामाइन गुण भी होते हैं जिससे एलर्जी से जुड़े केमिकल को शरीर में रिलीज होने में रोकथाम करता है।

5. दही (Curd)

दही भी एलर्जी को ठीक करने में मदद करती है। दही में प्रोबिओटिक्स का अच्छा स्रोत है जो एंटी-एलर्जिक इफ़ेक्ट प्रदर्शित करते हैं। यह इफ़ेक्ट एलर्जी के खतरे को कम करने में और इससे बचाव में भी सहयता करती है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

