कौन से विटामिन की कमी से झड़ते हैं बाल? जानिए किन चीज़ों के सेवन से बालों का झड़ना रोक सकते हैं

बालों का झड़ना महिलाओं में बेहद आम है, खासकर इसलिए क्योंकि हमारे बाल तीन चक्रों (विकास, संक्रमण और झड़ना) से गुजरते हैं। यही कारण है कि किसी भी दिन लगभग 25 से 100 बाल एक प्राकृतिक प्रक्रिया के कारण ही झड़ते हैं। हालाँकि, बालों का गिरना एक चिंता का विषय बन जाता है जब हमारे बाल इस संख्या से अधिक झड़ते हैं। और जीवन में अधिकांश अन्य चीजों की तरह, हम इस समस्या का इलाज करने के बारे में तभी सोचते हैं जब यह नियंत्रण से बाहर हो जाती है, बजाय इसके कि यह बहुत गंभीर हो जाए। लेकिन क्या आप जानते हैं ऐसा किस कारण हो सकता है? अगर नहीं तो यह लेख आपके लिए ही है।

कौन से विटामिन की कमी से झड़ते हैं बाल? जानिए किन चीज़ों के सेवन से बालों का झड़ना रोक सकते हैं (Which Vitamin Deficiency Causes Hair Fall? Know What Things Can Stop Hair Fall By Consuming It In Hindi)

किस विटामिन की कमी से महिलाओं में बाल झड़ते हैं? (Deficiency Of Which Vitamin Causes Hair Loss In Women)

महिलाओं में बालों के झड़ने का सबसे आम कारण विटामिन B12, आयरन, विटामिन D, बायोटिन, फोलेट और जिंक हैं। अतिरिक्त बालों का झड़ना अक्सर बाहरी कारकों की तुलना में आपके शरीर के अंदर क्या चल रहा है, के कारण होता है। हार्मोनल असंतुलन और कुछ चिकित्सीय स्थितियां भी बालों के झड़ने का कारण बन सकती हैं। विटामिन की कमी के कारण बालों का झड़ना ठीक हो सकता है।

बालों का झड़ना बहुत सी चीजों के कारण हो सकता है, जिनमें जीवनशैली, आहार, तनाव, हार्मोनल परिवर्तन आदि शामिल हैं। हालांकि, जब तक कारण चिकित्सा या अनुवांशिक न हो, आपके बालों को बालों के झड़ने को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक अंतर्निहित शक्ति देना संभव है। और यह संतुलित आहार से किया जा सकता है। जैसा कि यह सुनिश्चित करेगा कि आपके बाल अपनी जड़ों से मजबूत हैं और आपके द्वारा प्रदान किए जाने वाले पोषण दुर्ग के कारण ऐसे ही बने रहते हैं। यह सुनिश्चित करने के लिए यहां कुछ चीजें दी गई हैं जिन्हें आप अपने आहार में शामिल करना शुरू कर सकते हैं।

इन चीज़ों के सेवन से बालों का झड़ना रोक सकते हैं (Hair Loss Can Be Stopped By Taking These Things)

1. अंडे (Eggs)

अंडे प्रोटीन और बायोटिन का एक बड़ा स्रोत हैं, ये दोनों ही बालों की मजबूती को बढ़ावा देते हैं। वास्तव में, प्रोटीन आपके बालों के निर्माण खंड की तरह है।

2. गाजर (Carrots)

वे न केवल आपकी आंखों के लिए हैं, बल्कि आपके बालों के लिए आवश्यक विटामिन ए का भी सही स्रोत हैं। वे स्कैल्प के लिए बेहद पौष्टिक होते हैं और आपके बालों को जड़ों से सिरों तक मॉइस्चराइज रखने में मदद करते हैं।

3. ओट्स (Oats)

वे न केवल फाइबर का एक बड़ा स्रोत हैं, बल्कि आयरन, जिंक और ओमेगा-6 फैटी एसिड जैसे आवश्यक पोषक तत्वों की उच्च मात्रा भी रखते हैं।

4. पालक (Spinach)

विटामिन और पोषक तत्वों जैसे फोलेट, आयरन, विटामिन A और विटामिन C से भरपूर, ये सभी बालों के विकास के लिए आवश्यक हैं, अगर आप बालों को झड़ने से रोकना चाहते हैं तो पालक एक अनिवार्य भोजन है।

5. शकरकंद (Sweet Potatoes)

शकरकंद विटामिन A को अवशोषित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि वे बीटा-कैरोटीन से भरपूर होते हैं। बालों की मोटाई और सेबम के उत्पादन के लिए विटामिन A आवश्यक है, ताकि आपके बालों को स्वस्थ और स्वाभाविक रूप से मॉइस्चराइज किया जा सके।

6. एवोकैडो (Avocado)

विटामिन E बालों की मजबूती के साथ-साथ विकास को भी बढ़ावा देता है और एवोकाडो विटामिन E के उत्कृष्ट स्रोत हैं।

7. बीज (Seeds)

बालों के झड़ने को रोकने वाले सबसे प्रभावी खाद्य पदार्थों में से एक, बीज विटामिन E, जिंक और सेलेनियम से भरे होते हैं। वास्तव में, सूरजमुखी के बीजों का एक औंस आपके दैनिक विटामिन E की आवश्यकता का लगभग 50% हिस्सा बनाता है। अन्य बीज जैसे अलसी और चिया के बीज में भी ओमेगा-3 फैटी एसिड होता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

