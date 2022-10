कटहल का सेवन सेहत के लिए बहुत पौष्टिक होता है। इसमें कई पोषक तत्व पाए जाते हैं। इसके सेवन से शरीर को ताकत मिलती है साथ ही पाचन के लिए भी इसके कई सारे फायदे होते हैं। कटहल कई बीमारियों को ठीक करने में सहायक होता है जैसे - कोलन कैंसर, पाइल्स, इत्यादि में कटहल खाने के फायदे देखे गए हैं। कटहल में विटामिन, मिनरल्स, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, इलेक्ट्रोलाइट्स, फाइबर और प्रोटीन पाए जाते हैं। इतने सारे गुण होने के बावजूद कटहल कुछ लोगों को बिल्कुल भी सूट नहीं करता है। इसलिए उन लोगों को कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। तो आइए जानते हैं कटहल का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए-

कटहल का सेवन किन लोगों को नहीं करना चाहिए? Who should not consume jackfruit?

प्रेगनेंसी में न खाएं कटहल (Do not eat jackfruit during pregnancy) - जो महिलाएं गर्भवती हैं उन्हें कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। क्योंकि इसमें इनसोल्युबल फाइबर मौजूद होता है, जो मां और बच्चे दोनों के लिए नुकसानदायक हो सकता है। साथ ही कटहल गैस की समस्या को भी बढ़ाता है।

गैस की समस्या वाले लोग न खाएं कटहल (People with gas problem should not eat jackfruit) - जिन लोगों में गैस की बहुत अधिक समस्या होती है उन्हें भूलकर भी कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। दरअसल कटहल में जो फाइबर होता है वो पाचन शक्ति को प्रभावित करता है। इसलिए पेट से जुड़ी समस्या वाले लोग इसका सेवन न करें।

ब्लड से जुड़ी समस्या में न खाएं कटहल (Do not eat jackfruit in blood related problems) - जिन लोगों को ब्लड से जुड़ी किसी भी प्रकार की समस्या होती है, उन्हें कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। कटहल कोगुलेशन को बढ़ाता है। जिससे समस्या और बढ़ सकती है।

डायबिटीज के मरीज न खाएं कटहल (diabetic patients should not eat jackfruit) - वैसे तो कटहल डायबिटीज के मरीजों के लिए अच्छा होता है, लेकिन कई बार ये ब्लड में ग्लूकोज के लेवल को बहुत अधिक बढ़ा देता है जिससे डायबिटीज बढ़ने का खतरा होता है। इसलिए डायबिटीज के मरीज इसका कम मात्रा में ही सेवन करें।

त्वचा में एलर्जी है, तो न खाएं कटहल (If there is an allergy in the skin, then do not eat jackfruit) - जिन लोगों को त्वचा में एलर्जी की समस्या होती है, उन्हें कटहल का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके सेवन से एलर्जी की समस्या और ज्यादा बढ़ सकती है। जिससे आपकी परेशानी बढ़ेगी।

