ओवेरियनके कैंसर, इसके लक्षणों, जोखिम कारकों और शीघ्र पहचान के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 8 मई को विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस (WOCD) मनाया जाता है। यह दिन उन महिलाओं को सम्मानित करने के लिए भी समर्पित है जो इस घातक बीमारी से प्रभावित हुई हैं और उन लोगों का समर्थन करने के लिए जो वर्तमान में इससे जूझ रही हैं।

विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस का इतिहास:

पहला विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस 8 मई, 2013 को दुनिया भर के ओवेरियनके कैंसर वकालत समूहों के गठबंधन द्वारा मनाया गया था। इस दिन के पीछे विचार ओवेरियनके कैंसर के बारे में जागरूकता बढ़ाना था, जिसे अक्सर "साइलेंट किलर" के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसके लक्षण अक्सर अस्पष्ट होते हैं और अन्य कम गंभीर स्थितियों के लिए आसानी से गलत हो सकते हैं। गठबंधन का उद्देश्य लोगों को शुरुआती पहचान के महत्व के बारे में शिक्षित करना है, क्योंकि ओवेरियनके कैंसर के लिए जीवित रहने की दर बहुत अधिक है जब इसका जल्द पता चल जाता है।

विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस 2023 की थीम:

विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस 2023 की थीम है " Close the care gap- Everyone deserves access to cancer care' " विषय ओवेरियनके कैंसर के वैश्विक बोझ को दूर करने के लिए कार्रवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डालता है। इसमें ओवेरियनके कैंसर से पीड़ित महिलाओं की जांच, उपचार और देखभाल के लिए बेहतर पहुंच की वकालत करने के साथ-साथ बीमारी और महिलाओं के स्वास्थ्य पर इसके प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना शामिल है।

विश्व ओवेरियन कैंसर दिवस का महत्व:

ओवेरियनका कैंसर महिलाओं में आठवां सबसे आम कैंसर है, अकेले 2020 में दुनिया भर में अनुमानित 313,959 नए मामले और 207,252 मौतें दर्ज की गई हैं। इसकी व्यापकता के बावजूद, ओवेरियनके कैंसर का अक्सर इसके बाद के चरणों में निदान किया जाता है, जब इसका इलाज करना अधिक कठिन होता है। यह आंशिक रूप से इस तथ्य के कारण है कि ओवेरियनके कैंसर के लक्षण अक्सर अस्पष्ट होते हैं और अन्य स्थितियों के लिए गलत हो सकते हैं, जिससे निदान और उपचार में देरी हो सकती है।

ओवेरियनके कैंसर की उत्तरजीविता दर में सुधार के लिए प्रारंभिक पहचान महत्वपूर्ण है। जब जल्दी पता चला, ओवेरियनके कैंसर के लिए पांच साल की जीवित रहने की दर 90 प्रतिशत से अधिक है। हालांकि, जब इसके बाद के चरणों में निदान किया जाता है, तो जीवित रहने की दर लगभग 30 प्रतिशत तक गिर जाती है।

ओवेरियन कैंसर के लक्षण:

ओवेरियनके कैंसर के लक्षण अस्पष्ट हो सकते हैं और इसमें शामिल हो सकते हैं:

सूजन

पेट या पैल्विक दर्द

खाने में कठिनाई या जल्दी भरा हुआ महसूस करना

मूत्र संबंधी लक्षण (तात्कालिकता या आवृत्ति)

ये लक्षण अन्य स्थितियों के लिए गलत हो सकते हैं, जैसे चिड़चिड़ा आंत्र सिंड्रोम (IBS) या प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम (PMS)। हालांकि, यदि ये लक्षण कई हफ्तों तक बने रहते हैं, तो चिकित्सकीय ध्यान देना महत्वपूर्ण है।

ओवेरियनके कैंसर के लिए जोखिम कारक:

जबकि ओवेरियनके कैंसर का सटीक कारण अज्ञात है, ऐसे कई जोखिम कारक हैं जो एक महिला के रोग के विकास की संभावना को बढ़ा सकते हैं। इसमे शामिल है:

आयु:

50 वर्ष से अधिक आयु की महिलाओं में ओवेरियनके कैंसर का सबसे अधिक निदान किया जाता है।

पारिवारिक इतिहास:

ओवेरियनके कैंसर या स्तन कैंसर के पारिवारिक इतिहास वाली महिलाओं को अधिक जोखिम हो सकता है।

वंशानुगत जीन उत्परिवर्तन:

BRCA1 या BRCA2 जीन में उत्परिवर्तन एक महिला के ओवेरियनके कैंसर के विकास के जोखिम को बढ़ा सकते हैं।

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी:

हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी (एचआरटी) के लंबे समय तक उपयोग से ओवेरियनके कैंसर का खतरा बढ़ सकता है।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

