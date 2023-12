त्वचा की खूबसूरती के लिए लोग कई तरह की चीजों का उपयोग करते हैं। लेकिन अक्सर लोगों के चेहरे पर मुहांसे की समस्या देखने को मिलती है। जिसकी वजह से लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल भी गिर जाता है। ऐसे में मुहांसों से छुटकारा पाने के लिए लोग तरह-तरह के क्रीम आदि का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आप चाहें तो रोजाना सिर्फ कुछ योगासनों की मदद से भी एक्ने फ्री स्किन (Yoga for Acne) पा सकते हैं। योग करने से शरीर में ब्लड सर्कुलेशन भी बेहतर होता है। इससे त्वचा के मुहांसे या पिपंल्स दूर होते हैं और त्वचा में निखार आता है। चलिए जानते हैं मुहांसों को हटाने के लिए कौन-कौन से योगासन करने (Yoga for Acne and Pimples) चाहिए।

मुंहासों से छुटकारा पाने के लिए करें योगासन : Yoga for Pimples In Hindi

कपालभाति प्राणायाम (Kapalbhati Pranayama) -

कपालभाति करना पेट के लिए बेहतरीन प्राणायाम है। इस आसन को करने से बॉडी डिटॉक्स होती है और टॉक्सिन शरीर से बाहर निकलते हैं। कपालभाति पाचन में सुधार करता है और ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाता है।

उत्तानासन (Uttanasana Yoga) -

उत्तानासन करने से बॉडी को स्ट्रेच मिलता है। इसके साथ ही लिवर और किडनी को भी हेल्दी रखने में मदद मिलती है। मुहांसों की समस्या (yoga for pimples) से बचने के लिए भी उत्तानासन का अभ्यास कर सकते हैं।

बालासन (Balasana Pose) -

अगर आप हमेशा तनाव में रहते हैं, तो मुहांसों की समस्या अधिक हो सकती है। ऐसे में बालासन करना फायदेमंद हो सकता है। बालासन स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने में मदद करता है। मन शांत होता है, साथ ही शरीर में रक्त का संचार भी बढ़ता है। बालासन के नियमित अभ्यास से हॉर्मोन भी संतुलित रहते हैं। इससे चेहरे पर मुहांसों की समस्या से निजात (yoga for acne and pimples) मिलती है।

शीर्षासन (Shirshasana Benefits) -

शीर्षासन करने से चेहरे की खूबसूरती को बढ़ाने में मदद मिलती है। इससे चेहरे पर ब्लड फ्लो सही रहता है। साथ ही चेहरे के पिंपल्स और रिंकल्स की समस्याएं दूर होती हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।