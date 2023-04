आर्युवेद में मेसवाक के पेड़ के बहुत से फायदे देखने को मिलते हैं। अगर बात की जाए इसके गुणों के बारे में तो इसके उपयोग से कई बीमारी को ठीक करने में मदद मिलती है। मेसवाक का पेड़ कांटेदार होता है। इसमें पाए जाने वाले फल स्वाद में मीठे और स्वादिष्ट होते हैं। लोग इसको पीलू तथा पीला के नाम से भी जानते हैं। इस पेड़ की खास बात ये भी है कि इस पेड़ के दातुन का भी इस्तेमाल लोग करते हैं। ज्यादातर लोग इसके दांतों के लिए फायदों के बारे में ही जानते हैं। लेकिन आपको बता दें कि सेहत के लिए भी इस पेड़ के कई फायदे देखे गए हैं और वो क्या हैं, आपको बताएंगे आगे के लेख में। तो चलिए जानते हैं।

मेसवाक पेड़ के इन गुणों को जान हो जाएंगे हैरान, जानिए सेहत के लिए इसके फायदों के बारे में You will be surprised to know these qualities of Meswak tree, know about its benefits for health in hindi

बवासीर में लाभदायक(Beneficial in piles) - अगर आप बवासीर की समस्या से प्रभावित हैं, तो आप सुबह के समय एक महीने तक मेसवाक का 1 चम्मच पाउडर को छाछ के साथ या फिर पानी के साथ खाली पेट सेवन करें। इससे पेट संबंधी और भी समस्याओं से आपको आराम मिलेगा।

सांस के रोग के लिए फायदेमंद (Beneficial for respiratory diseases) - अगर आपको सांस की बीमारी है, तो मेसवाक के पत्तों का काढ़ा बनाएं और करीब 10 से 20 मिली रोजाना सेवन करें। इससे आपको सांस की समस्या में बहुत ज्यादा आराम मिलेगा।

मसूड़ों के लिए लाभदायक(good for gums) - अगर आपके मसूड़े कमजोर हैं, उनमें से खून आता है। तो इस पेड़ की लकड़ को दातून बनाकर इस्तेमाल करें। रोजाना इसके दातुन का इस्तेमाल करने से मुंह की बहुत सी समस्याओं से निजात पाया जा सकता है।

शरीर के दर्द में भी मिलेगा लाभ (You will also get benefit in body pain) - अगर आपको शरीर में किसी भी जगह दर्द है, तो मेसवाक की पत्तियों को ऑलिव ऑयल यानी जैतून के तेल में पकाएं और इस तेल से दर्द वाली जगह पर हल्के हाथों से मालिश करें। आपको बहुत आराम मिलेगा।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

Poll : 0 votes