जूस डिटॉक्स के फायदे जान रह जाएंगे हैरान- Juice detox ke fayde jaan reh jayenge hairan

शरीर को डिटॉक्स रहना काफी जरूरी है इससे कई सारी गंभीर बीमारियों के होने का खतरा कम हो जाता है। आजकल दौड़ भाग भरी जिंदगी में हमें अपनी सेहत पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। लेकिन हम खान-पान तो छोड़िए सही से एक्सरसाइज तक नहीं कर पाते हैं। सेहतमंद शरीर के लिए सभी पोषक तत्वों का सेवन करना बेहद जरूरी है। ऐसे में आज हम बात करें उन जूस के बारे में जिनके पीने से शरीर का डिटॉक्स होता है। फलों और सब्जियों से पोषक तत्वों को लेने के लिए जूसिंग एक आसान तरीका है।

गन्ने का ताजा जूस (fresh sugarcane juice detox body)

गन्ने का ताजा जूस पीना सेहत के लिए काफी लाभकारी होता है। यह हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। गन्ने का जूस शरीर को डिटॉक्स करने का काम करता है। इसके साथ ही यह लीवर को भी स्वस्थ रखने में काफी मदद करता है। ऐसे में यह ड्रिंक्स आपके सेहत के अनुसार काफी फायदेमंद साबित हो सकता है।

हरी सब्जियों का जूस (Detox the body with the juice of green vegetables)

हरी सब्जियां तो हर किसी को खाने की सलाह दी जाती है। इससे हमारे शरीर को जरूरी पोषक तत्वों की पूर्ति होती है। लेकिन, इसका जूस इसके फायदे को कई गुना और बढ़ा देता है। हरी सब्जियों के जूस के सेवन से शरीर को डिटॉक्स किया जा सकता है। इसके साथ ही यह हमारे डाइजेशन सिस्टम को भी मजबूत बनाता है। साथ ही शरीर में पोषक तत्वों की कमी को दूर करता है।

ग्रीन टी (green tea for body detox)

ग्रीन टी काफी पॉपुलर ड्रिंक्स में से एक है। यह वजन घटाने से लेकर कई सारी परेशानियों को दूर करने में काम आती है। लेकिन, क्या आपको पता है ग्रीन टी भी शरीर को डिटॉक्स करती है। ग्रीन टी एंटी-ऑक्सीडेंट से भरपूर होती है जो फैट को बर्न कर लीवर को फिट रखती है।

चुकंदर का जूस (benefits of Beet juice)

चुकंदर के जूस का सेवन करना कई मायनों में फायदेमंद होता है। इसमें प्रचुर मात्रा में आयरन पाया जाता है। इसके साथ ही चुकंदर एंटी-ऑक्सीडेंट्स का अच्छा स्त्रोत है। इसके अलावा इसके जूस का सेवन करने से लीवर भी सही ढंग से काम करता है।

गाजर का जूस (know the benefits of carrot juice)

गाजर का जूस आंखों के लिए काफी फायदेमंद होता है। इसके साथ ही यह कई और शारीरिक लाभ पहुंचाता है। गाजर में शरीर को जरूरी मात्रा में बीटा-कैरोटीन, आयरन और मिनरल्स मिलते हैं। इसमें फॉलेट, मैग्नीशियम और कॉपर जैसे पोषक तत्व होते हैं। ये आपके शरीर की अंदरूनी सफाई कर आपकी कोशिकाओं में नई ऊर्जा भरते हैं। इससे आप अधिक स्वस्थ और सुंदर बनते हैं।

अस्वीकरण: सलाह सहित यह सामग्री केवल सामान्य जानकारी प्रदान करती है। यह किसी भी तरह से योग्य चिकित्सा राय का विकल्प नहीं है। अधिक जानकारी के लिए हमेशा किसी विशेषज्ञ या अपने चिकित्सक से परामर्श करें। स्पोर्ट्सकीड़ा हिंदी इस जानकारी के लिए ज़िम्मेदारी का दावा नहीं करता है।

